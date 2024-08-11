За тиждень росіяни випустили по Україні понад 30 ракет і більш ніж 800 керованих авіабомб, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія за минулий тиждень завдала ударів по Україні понад 30 ракетами та більш ніж 800 керованими авіабомбами
Про це він написав на своєму Telegram-каналі.
"Росіяни не мають жодних географічних обмежень на застосування такої зброї – із перших днів повномасштабної війни вся територія нашої держави під загрозою постійних ударів", - зазначив Зеленський.
Він також висловив подяку партнерам за допомогу з системами ППО та бойовою авіацією.
"Але щоб дійсно зупинити російський терор, ми потребуємо не тільки повноцінного повітряного щита, який захистить усі наші міста й громади, а й сильних рішень партнерів – рішень, які знімуть обмеження на наші захисні дії. Коли українська далекобійність не матиме лімітів, ця війна точно отримає ліміт – ми реально наблизимо її справедливе завершення.", - підсумував президент.
- Протягом минулої доби російська армія на війні в Україні втратила 1220 військових. Українські сили також ліквідували 6 танків і 58 артилерійських систем окупантів.
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