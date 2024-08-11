За тиждень росіяни випустили по Україні понад 30 ракет і більш ніж 800 керованих авіабомб, - Зеленський

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

"Росіяни не мають жодних географічних обмежень на застосування такої зброї – із перших днів повномасштабної війни вся територія нашої держави під загрозою постійних ударів", - зазначив Зеленський.

Він також висловив подяку партнерам за допомогу з системами ППО та бойовою авіацією.

"Але щоб дійсно зупинити російський терор, ми потребуємо не тільки повноцінного повітряного щита, який захистить усі наші міста й громади, а й сильних рішень партнерів – рішень, які знімуть обмеження на наші захисні дії. Коли українська далекобійність не матиме лімітів, ця війна точно отримає ліміт – ми реально наблизимо її справедливе завершення.", - підсумував президент.