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Сили оборони за добу ліквідували 6 танків, 58 артсистем і понад 1200 військових армії РФ
Протягом минулої доби російська армія на війні в Україні втратила 1220 військових. Українські сили також ліквідували 6 танків і 58 артилерійських систем окупантів
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 590 920 (+1220) осіб,
- танків ‒ 8447 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 363 (+13) од,
- артилерійських систем – 16 663 (+58) од,
- РСЗВ – 1143 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 918 (+0) од,
- літаків – 366 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 399 (+27),
- крилаті ракети ‒ 2425 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 524 (+71) од,
- спеціальна техніка ‒ 2800 (+11) од.
Дані уточнюються.
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