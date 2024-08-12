Росіяни заявили про збиття дронів над трьома областями: росЗМІ пишуть про атаку на військовий аеродром під Москвою

Про це звітує міноборони РФ.

За їхніми словами, цієї ночі російська ППО знищила 18 ударних безпілотників над трьома областями РФ: 11 над Курською, 5 над Білгородською і 2 над Воронезькою.

Крім того, як пише видання ASTRA з посиланням на пропагандистські ЗМІ та повідомлення місцевих жителів, дрони вночі збивали і біля військового аеродрому "Чкаловський" у Щолковому, що під Москвою.

Зазначається, що декілька годин там тривала повітряна тривога, містяни чули звуки стрілянини.

Проте офіційної інформації наразі немає.