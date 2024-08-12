Росіяни заявили про збиття дронів над трьома областями: росЗМІ пишуть про атаку на військовий аеродром під Москвою
Росіяни поскаржилися на атаку безпілотників на три регіони у ніч проти понеділка, 12 серпня. Нібито працювала ППО, зокрема і біля військового аеродрому "Чкаловський" у підмосковному Щолковому
Про це звітує міноборони РФ.
За їхніми словами, цієї ночі російська ППО знищила 18 ударних безпілотників над трьома областями РФ: 11 над Курською, 5 над Білгородською і 2 над Воронезькою.
Крім того, як пише видання ASTRA з посиланням на пропагандистські ЗМІ та повідомлення місцевих жителів, дрони вночі збивали і біля військового аеродрому "Чкаловський" у Щолковому, що під Москвою.
Зазначається, що декілька годин там тривала повітряна тривога, містяни чули звуки стрілянини.
Проте офіційної інформації наразі немає.
- Напередодні вночі, 11 серпня, росіяни також поскаржилися на атаку безпілотників на Воронеж, у результаті чого нібито є пошкодження інфраструктури, частина жителів залишилася без світла.
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