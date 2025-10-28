Росіяни зайшли на околиці Мирнограда, йдуть вуличні бої, - угрупування військ "Схід"
Російські війська зайшли на околиці Мирнограду на Покровському напрямку, у місті тривають важкі вуличні бої
Про це доповідає Григорій Шаповал, капітан, речник управління комунікацій угрупування військ "Схід" у телемарафоні.
Григорій Шаповал розповів, що противник використав не лише артилерію та безпілотні системи, а й піхоту з технікою, через що ситуація на ділянці фронту значно ускладнилася.
"І також використовує не тільки артилерійські і безпілотні системи, а також піхотні та технічні засоби, тому зараз дуже‑дуже ускладнюється. Наші Сили оборони намагаються втримати, роблять фортифікаційні оборонні споруди, але ситуація досить важка і ведуться тяжкі бої. Вуличні бої, що також є специфікою для використання деяких засобів", — сказав Шаповал в етері телемарафону.
- 28 жовтня, на російсько-українському фронті зафіксували 76 бойових зіткнень. Ворог 23 рази атакував позиції Сил оборони на Покровському напрямку.
