Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Росіяни зайшли на околиці Мирнограда, йдуть вуличні бої, - угрупування військ "Схід"

Росіяни зайшли на околиці Мирнограда, йдуть вуличні бої, - угрупування військ "Схід"

Адріана Муллаянова
28 жовтня, 2025 вiвторок
22:06
Війна з Росією війна

Російські війська зайшли на околиці Мирнограду на Покровському напрямку, у місті тривають важкі вуличні бої

Зміст

Про це доповідає Григорій Шаповал, капітан, речник управління комунікацій угрупування військ "Схід" у телемарафоні.

Григорій Шаповал розповів, що противник використав не лише артилерію та безпілотні системи, а й піхоту з технікою, через що ситуація на ділянці фронту значно ускладнилася. 

"І також використовує не тільки артилерійські і безпілотні системи, а також піхотні та технічні засоби, тому зараз дуже‑дуже ускладнюється. Наші Сили оборони намагаються втримати, роблять фортифікаційні оборонні споруди, але ситуація досить важка і ведуться тяжкі бої. Вуличні бої, що також є специфікою для використання деяких засобів", — сказав Шаповал в етері телемарафону. 

  • 28 жовтня, на російсько-українському фронті зафіксували 76 бойових зіткнень. Ворог 23 рази атакував позиції Сил оборони на Покровському напрямку.

 


 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Донецьк
військові
ЗСУ
Військові новини
Покровськ
Київ
+6.8°C
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
28 жовтня
21:38
Ексклюзив
Олег Рибачук
Якщо санкції США та військова підтримка України продовжаться - це зможе змусити Путіна до перемовин, - політик Рибачук
21:30
Газа, Ізраїль завдає авіаударів
Ізраїльська авіація завдала серії ударів по Газі
20:58
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував програму контрольованого експорту української зброї
20:26
Ексклюзив
підземне сховище газу
Тривожний дзвінок - нам потрібно більше газу, ніж заявляли: нардепка Совсун про опалювальний сезон
20:16
Ніколас Мадуро
США намагались завербувати пілота президента Венесуели Мадуро, - AP
20:01
OPINION
Магія малих речей
19:52
Ексклюзив
Олег Синютка
Понад 3 тис. правок говорять про нефаховість підготовки держбюджету, - нардеп Синютка
19:36
Ілон Маск
Компанія Tesla ризикує залишитись без Ілона Маска
18:58
Енергетика, споживання електроенергії
Нідерланди передадуть Україні 25 млн євро для підтримки енергетичного сектору
18:49
Оновлено
Володимир Зеленський і Юлія Свириденко
Україна офіційно розпочала опалювальний сезон, - Свириденко
18:28
НАБУ та САП
НАБУ і САП викрили схему розкрадання 90 млн грн на дронах для Сил оборони
18:23
Ексклюзив
Москва_Кремль
У РФ фактично немає реальних союзників, - соціолог Шульга
18:20
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
Першу скрипку буде грати Трамп: дипломат Хандогій про зустріч лідерів США та Китаю
18:06
OPINION
блог Олександр Красовицький
Трамп-миротворець і Трамп-голем
17:50
Аналітика
санкції проти РФ
Вето Бельгії на використання російських активів: чому Україна ризикує залишитися без грошей у 2026 році
17:49
українські біженці в ЄС
У ЄС проживають майже 5 млн українських біженців, - Єврокомісія
17:48
армія РФ, агресор
Держдума РФ ухвалила законопроєкт про залучення резервістів для захисту "критично важливих об'єктів"
17:03
Ексклюзив
Дим над греблею Білгородського водосховища (РФ) після ударів ЗСУ
Удар ЗСУ по греблі Білгородського водосховища створить проблеми для логістики РФ, - військовий експерт Селезньов
17:01
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 76 боїв, 23 - на Покровському напрямку
16:40
Оновлено
Андрій Ярмоленко та Валерій Бондар (ліворуч), Шахтар - Динамо
Кубок України: розклад та результати матчів 1/8 фіналу
16:27
Президент США Дональд Трамп і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в Овальному кабінеті Білого дому 05 червня 2025 року
США звільнили німецький підрозділ "Роснефти" від санкцій Трампа проти РФ, - Reuters
16:04
Оновлено
В Раду внесли законопроєкт про створення "Реєстру дропів": що загрожує українцям, чиї рахунки використовують для відмивання грошей
16:02
OPINION
Держава не має права перекладати свої обов'язки на плечі біженців
15:44
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:19
Російська дезінформація
Пропаганда РФ поширює фейк, що ЗСУ "мінують тіла своїх загиблих", - ЦПД
14:31
Сили оборони відкинули ворога поблизу Кучерового Яру та Нового Шахового на Донеччині, - DeepState
14:28
Ексклюзив
Нафтовий танкер Eagle S "тіньового флоту" Росії
Індія зацікавлена в тому, щоб переходити на Близькосхідну нафту, - експерт-міжнародник Семенюк
14:01
Огляд
затримання ДБР Володимира Кудрицького
"Зведення рахунків і дрібна політична помста Банкової". Що стоїть за затриманням ДБР ексочільника Укренерго Володимира Кудрицького?
14:00
OPINION
Дивний популізм нової ірландської президентки
13:47
Сергій Лавров
Лавров запевнив, що РФ не нападатиме на НАТО і готова надати гарантії безпеки
13:00
осінь дощ
"Вогко, хмарно, часом прояснення": Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 29 жовтня
12:55
удар по видобутку газу
Росія всьоме за місяць завдала удару по цивільній газовій інфраструктурі на Полтавщині
12:26
PR
Теплові насоси
Теплові насоси для дому: як обрати розумне тепло з інверторною технологією
12:18
мобілізація рф солдати орки
Держдума РФ прийняла закон про призов протягом усього року
12:04
OPINION
Китай і закінчення війни
11:54
Керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький
ДБР затримало екскерівника Укренерго Кудрицького
11:49
Огляд
світ, міжнародний огляд
Угорщина планує створити антиукраїнський блок з Чехією й Словаччиною, а Росія тестує другу версію літака MC-21. Акценти світових ЗМІ 28 жовтня
11:44
Ексклюзив
Дональд Трамп
Росія серйозно програла, дозволивши Трампу перейти від умовлянь до дій, - дипломат Веселовський
11:42
Ексклюзив
санкції проти РФ
Санкції США суттєво вплинуть на стан економіки РФ та її здатність фінансувати війну, - економіст Пендзин
11:38
Очільник МЗС Нідерландів прибув до України
Більше новин
Про нас

