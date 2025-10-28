Від початку доби на фронті відбулося 76 боїв, 23 - на Покровському напрямку
Від початку доби вівторка, 28 жовтня, на російсько-українському фронті зафіксували 76 бойових зіткнень. Ворог 23 рази атакував позиції Сил оборони на Покровському напрямку
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.
Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Біла Береза, Яструбщина, Кучерівка Сумської області.
Ситуація на основних напрямках
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник завдав вісім авіаційних ударів, скинувши при цьому 21 керовану авіабомбу, здійснив 79 обстрілів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили одну атаку в районі населеного пункту Кам’янка.
На Куп’янському напрямку ворожі війська чотири рази намагались просунутись у районі населеного пункту Піщане та в бік Шийківки. Точиться бій.
На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону районах населених пунктів Зелений Гай, Дерилове, Новоселівка та в бік населених пунктів Коровій Яр, Дробишеве. Пʼять боїв продовжуються.
На Слов’янському та Краматорському напрямках противник не проводив наступальних дій.
На Костянтинівському напрямку ворог 10 разів штурмував позиції наших захисників у районах Щербинівки, Русиного Яру, Степанівки та Софіївки.
На Покровському напрямку відбулося 23 бойові зіткнення у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія. Ще два боєзіткнення тривають.
На Олександрівському напрямку противник здійснив 16 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Успенівка, Новогригорівка, Рибне, Павлівка, Вишневе. Три бої тривають до цього часу.
На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили шість ворожих спроб просунутись уперед в районах Новомиколаївки та Лугівського. Авіація противника вдарила по Рівнопіллю та Залізничному.
На Оріхівському напрямку зафіксовано сім наступальних дій окупантів в районі населених пунктів Щербаки, Степове та у бік Новоандріївки й Новоданилівки. Два боєзіткнення досі тривають. Оріхів зазнав авіаудару ворога.
На Придніпровському напрямку противник двічі атакував позиції наших захисників — успіху не мав.
- Упродовж 27 жовтня на фронті відбулося 218 бойових зіткнень, найактивніше росіяни атакують на Покровському напрямку, де зафіксували 79 атак.
