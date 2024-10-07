Росіяни зайшли на східну околицю Торецька, бої тривають буквально за кожен під’їзд, - ОТУ "Луганськ"
Найгарячіша та нестабільна ситуація наразі на Торецькому напрямку, бої тривають буквально за кожен під’їзд
Про це розповіла речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону.
"Найгарячіше зараз на Торецькому напрямку. Бої ведуться у самому Торецьку. Ситуація нестабільна, бої ведуться буквально за кожен під’їзд", - розповіла Бобовнікова.
Вона підкреслила, що наразі важко оцінити, яку частку міста контролюють окупанти, тому що в ході боїв підрозділи Сил оборони контратакують і повертають втрачені позиції.
"Росіяни зайшли на східну околицю міста та дещо просунулися по вулиці Центральній, в напрямку шахти Центральна. Але ситуація постійно змінюється - то ми відбиваємо у них вогневі пункти, то вони десь знищують наші. Але ми їх постійно відновлюємо позиції та намагаємося повертати те, що захопили окупанти, не даємо їм просунутися", - розповіла речниця.
- У ніч з 3 на 4 жовтня стало відомо про успіхи росіян у Торецьку Донецької області.
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