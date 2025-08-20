Російська армія просунулася у Серебрянському лісництві, - DeepState
Станом на вечір 19 серпня російська окупаційна армія просунулася у Луганській та Запорізькій області
Про це інформує інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
За даними аналітиків, росіяни просунулися біля Серебрянського лісництва на Луганщині та села Ольгівське на Запоріжжі.
фото: DeepState
фото: DeepState
- Станом на вечір 18 серпня російська армія просунулася у трьох населених пунктах у Запорізькій та Донецькій областях.
