Армія РФ просунулася на Донеччині, Запоріжжі та біля адмінкордону з Дніпровщиною, - DeepState
Станом на вечір 18 серпня російська армія просунулася у трьох населених пунктах у Запорізькій та Донецькій областях
Про це інформує інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
Ворог просунувся біля Темирівки (Донеччина, поблизу адмінкордону з Дніпровщиною), Ольгівського (Запорізька область) та Муравки (Донеччина).
Також аналітики уточнили лінію зіткнення біля Зеленого Гаю Донецької області.
- За останні 1010 днів повномасштабного вторгнення, починаючи з 12 листопада 2022 року, російські війська окупували менш ніж 1% території України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.59
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.63
- Актуальне
- Важливе