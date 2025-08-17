Росіяни окупували менше 1% території України за останні 1010 днів війни, - DeepState
За останні 1010 днів повномасштабного вторгнення, починаючи з 12 листопада 2022 року, російські війська окупували менш ніж 1% території України
Про це інформує інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
За підрахунками, станом на 12 листопада 2022 року під контролем РФ перебувало 108,6 тис. кв. км української території. Сьогодні ця цифра зросла до 114,5 тис. кв. км, тобто окупанти розширили контроль на 5,8 тис. кв. км. Це становить лише 0,96% від міжнародно визнаної площі України.
"На жаль, кацапи мали великий успіх в перші дні повномасштабного вторгнення. Але завдяки наступальним операціям на півночі країни, в Харківській та Херсонській областях, вдалося повернути велику частину", - йдеться у повідомленні.
Аналітики DeepState зазначили, що після 12 листопада 2022 року російські війська продовжували активні наступальні дії, які з невеликими перервами тривають досі. Серед найбільш інтенсивних операцій у цей період DeepState згадує осінній наступ на Бахмут.
"Сподіваємося ці цифри дійдуть до наших американських партнерів, бо щось математика у них кульгає", - підсумували в DeepState.
- Російські окупаційні війська просунулися в напрямку селища Борова та Оскільського водосховища, що у східній частині Харківської області.
