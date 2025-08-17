Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Росіяни окупували менше 1% території України за останні 1010 днів війни, - DeepState

Росіяни окупували менше 1% території України за останні 1010 днів війни, - DeepState

Марія Науменко
17 серпня, 2025 неділя
21:28
Війна з Росією російська армія, мобілізація

За останні 1010 днів повномасштабного вторгнення, починаючи з 12 листопада 2022 року, російські війська окупували менш ніж 1% території України

Зміст

Про це інформує інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

За підрахунками, станом на 12 листопада 2022 року під контролем РФ перебувало 108,6 тис. кв. км української території. Сьогодні ця цифра зросла до 114,5 тис. кв. км, тобто окупанти розширили контроль на 5,8 тис. кв. км. Це становить лише 0,96% від міжнародно визнаної площі України.

"На жаль, кацапи мали великий успіх в перші дні повномасштабного вторгнення. Але завдяки наступальним операціям на півночі країни, в Харківській та Херсонській областях, вдалося повернути велику частину", - йдеться у повідомленні.

Аналітики DeepState зазначили, що після 12 листопада 2022 року російські війська продовжували активні наступальні дії, які з невеликими перервами тривають досі. Серед найбільш інтенсивних операцій у цей період DeepState згадує осінній наступ на Бахмут.

"Сподіваємося ці цифри дійдуть до наших американських партнерів, бо щось математика у них кульгає", - підсумували в DeepState.

  • Російські окупаційні війська просунулися в напрямку селища Борова та Оскільського водосховища, що у східній частині Харківської області.

 

Готель Captain Cook (Анкорідж, Аляска), де Трамп мав обідати з Путіним
Автор Анатолій Буряк
17 серпня, 2025 неділя
Організатори обіду Трампа з Путіним після того, як його скасували, лишили у принтері секретну програму урочистості: що в ній цікавого
реакція соцмереж на червону доріжку перед путіним
Автор Марія Науменко
16 серпня, 2025 субота
Американські солдати у формі стелили доріжку перед Путіним: реакція соцмереж
зерно, зернова угода
Автор Юлія Юліна
15 серпня, 2025 п'ятниця
"Зерновий поїзд вирушив новим маршрутом": УЗ вперше доставила збіжжя з Молдови до порту Чорноморськ
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
17 серпня
23:03
Оновлено
шахед
Росія атакувала Україну ударними безпілотниками: ситуація ввечері 17 серпня
23:00
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
З'явилося перше фото української ракети "Фламінго", здатної долати відстань у понад 3 000 км
22:58
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 127 боїв: третина з них на Покровському напримку
22:48
РФ двічі вдарила ФАБом по селу в Запорізькій області: загинув підліток, серед поранених - діти
22:41
Трамп путін
Предстоятель УПЦ США Антоній: вітати Путіна означає зневажати могили полеглих, плювати на сльози вдів і матерів та стояти глухим перед криками дітей
22:19
Грав генерала Зода у фільмах про Супермена: у віці 87 років помер актор Теренс Стемп
21:29
Марко Рубіо
Рубіо: капітуляція Росії чи капітуляція України наразі неможлива, проте імовірні українські територіальні поступки обговорюватимуться
21:00
Коаліція охочих
Коаліція охочих скоординувала позиції перед зустріччю з Трампом у Вашингтоні
21:00
Ексклюзив
Максим Буткевич
Підхід до людини за замовчуванням з повагою до її гідності – це дуже важливо у спілкуванні з колишніми полоненими, - журналіст Буткевич
20:28
Оновлено
"Кудрівка" - "Полтава" 3:1 (17.08.2025)
"ЛНЗ Черкаси" розібралося з "Поліссям", "Шахтар" принизив "Верес", а серед новачків - "Кудрівка" рознесла "Полтаву". Результати й розклад матчів 3-го туру УПЛ
20:01
OPINION
Культура їсть стратегію на сніданок
19:40
Ексклюзив
Віктор Орбан
Якби Орбан вчасно не осідлав тему російсько-української війни, можливо, він би не був прем'єром ще з 2022 року, - політолог Герасимчук
19:32
Український письменник Олесь Ульяненко
Надруковано раніше неопублікований роман Олеся Ульяненка "Хрест на Сатурні": про що ця книжка
19:20
Ексклюзив
Максим Буткевич
Після першого допиту я загадав про прадіда, якого розстріляв НКВС, - Максим Буткевич
19:17
Ексклюзив
Косово - Сербія
Якщо Сербія приєднається до ЄС, зникне питання Косова - експертка-балканистка Гелетій
18:35
Зеленський Трамп
Трамп хоче спершу поспілкуватись із Зеленським наодинці, а вже потім за участю європейців, - Bild
18:30
Ексклюзив
президент США Дональд Трамп
Налаштувати Трампа проти Путіна неможливо, але інколи лідери держав змушені робити те, чого не хочуть, - Айзенберг
18:16
бензин
В окупованому Криму бензин тепер тільки по талонах для підприємств, - соцмережі
18:01
Ексклюзив
Трамп і Путін
Перемовини між Трампом і Путіним відбулися в перші 20 секунд зустрічі, все інше не має значення, - полковник запасу СБУ Притула
18:01
OPINION
Нотатки добровольця 50+
17:25
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі (17.08.2025)
Спільна позиція Зеленського та фон дер Ляєн перед Вашингтоном: з Путіним можливо говорити тільки після того, як він припинить вогонь і вбивства
17:15
Ексклюзив
Максим Буткевич
Усі справи росіяни фабрикують за однією схемою, - звільнений з полону журналіст Буткевич
16:51
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн: мир в Україні повинен бути досягнутий силою
16:44
Інтерв’ю
Максим Буткевич
"Полон – це мікромодель російського соціуму", - правозахисник і колишній в’язень РФ Максим Буткевич
16:25
Володимир Зеленський
Путін не дасть нам гарантій безпеки, їх дає армія України, якій потрібні фінансування та зброя, - Зеленський у Брюсселі
16:16
Виходець з Дагестану, генерал-лейтенант армії РФ Еседулла Абачев
Після удару по колоні росіян на Курщині генералу Абачеву ампутували руку та ногу: чим він відомий
16:00
OPINION
Електрокаром по мопеду
15:49
Ексклюзив
Україна ЄС
Найбільшим рятівником економіки РФ у 2022 році був ЄС, - аналітик Несходовський
15:42
Росіяни окупували село Зелений Гай на сході Харківщини, - DeepState
Росіяни окупували село Зелений Гай на сході Харківщини, - DeepState
14:58
Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Брюсселя, після чого вирушить до Трампа
14:46
урок Захист України
Закупівлі макетів зброї для шкільного "Захисту України" викликають питання щодо ефективності та вартості, - "Дзеркало тижня"
14:38
Оновлено
Володимир Зеленський
Хто з європейських політиків доєднається до зустрічі Зеленського і Трампа у Вашингтоні
14:27
Оновлено
Залізнична станція у Воронезькій області
Дрони ГУР атакували вузлову залізничну станцію у Воронезькій області РФ і порушили логістику окупантів
14:05
OPINION
Чи наступить нарешті влітку дефляція?
14:02
Ексклюзив
Трамп на даху
Трамп дуже боїться протистояння з Китаєм, - журналістка Волошина
13:53
У Києві 18 серпня частково обмежуватимуть рух Берестейським проспектом
13:52
На Чернігівщині дітей, що заблукали в кукурудзі, розшукали за допомогою дронів з тепловізорами
13:34
Юлія Свириденко
Свириденко представить План дій уряду 18 серпня: які пріоритети
12:53
Трамп і Путін
Fox News: Трамп підтримує ідею Путіна обміняти увесь Донбас на зупинку бойових дій "в інших місцях"
12:19
Ексклюзив
У кризових, непевних часах треба досягати цілей, а планування не допомагає, - психотерапевт Кечур
Більше новин
