Росіяни окупували село Зелений Гай на сході Харківщини, - DeepState
Російські окупаційній війська просунулися у напрямку селища Борова та Оскільського водосховища, що у східній частині Харківської області
Про це станом на неділю, 17 серпня 2025 року, свідчить інтерактивна мапа українського недержавного OSINT-проєкту DeepState.
Читайте також: Росіяни планують окупувати Купʼянськ до 24 серпня, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко. Ексклюзив Еспресо
Йдеться про місцевість на південь від англомерації Куп'янськ - Куп'янськ Вузловий, яку намагаються оточити окупанти.
- Разом з тим, протягом останніх двох тижнів у Сил оборони України є значні успіхи зі звільнення сіл на Донеччині та витискання підрозділів армії РФ з прикордонних сіл на Сумщині.
