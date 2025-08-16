Росіяни планують окупувати Купʼянськ до 24 серпня, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко

Про це в етері Еспресо заявив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко.

"Потрібно розуміти, що місто Купʼянськ дуже важливий політично для ворога. Оскільки, саме це місто стало одним із символів міці українського війська. Під час Харківської контрнаступальної операції 2022 року Купʼянськ був деокупований. З того часу, ворог намагається все можливе й неможливе для того, щоб зруйнувати місто та здійснити заходи щодо окупації. Термін, який ворог визначив для своїх військ, до 24 серпня. Вони таким чином хочуть показати свою важливість, що вони можуть активно окуповувати українські території й забирати міста, які стали символом сили й потужності Сил оборони України. Втім, за моїм переконанням, у короткостроковій перспективі ворогу не вдасться цих завдань виконати", - розповів Федоренко.

За його словами, Купʼянський напрямок залишається єдиним, де російська окупаційна армія застосовує броньовану техніку для проведення штурмових дій.

"Якщо говорити напрямок району населеного пункту Кругляківка, це через річку, то там ворог намагається розширити клин. Зокрема, від Синьківки до населеного пункту Загризове. Чим більший клин на лівому березі річки Оскіл, тим більше у противника є можливостей підтягувати свої засоби й брати під контроль правобережну Купʼянщину. Станом на сьогодні за півтора тижня жодних успіхів ворога на цьому напрямку немає. Не можуть вони розширити цей клин. Далі якщо говорити про лівий берег Купʼянськ й Купʼянськ-Вузловий, то сьогодні це єдиний напрямок, де ворог проводить наступальні дії за допомогою броньованої техніки. Минулого рази вони проводили такі штурми тричі. Сьогодні вночі вони також намагались проводити такий штурм, втім, їхня техніка була знищена нашими підрозділами ще на підходах до лінії бойового зіткнення. Тому Купʼянськ лівобережний й Купʼянськ-Вузловий залишається під контролем Сил оборони України", - підсумував він.

