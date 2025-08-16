Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Росіяни планують окупувати Купʼянськ до 24 серпня, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко

Віталій Бесараб
16 серпня, 2025 субота
12:37
Війна з Росією Купʼянськ

Росія має плани повної окупації Купʼянська до Дня Незалежності України 24 серпня, місто має для ворога політичне значення

Зміст

Про це в етері Еспресо заявив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко.

"Потрібно розуміти, що місто Купʼянськ дуже важливий політично для ворога. Оскільки, саме це місто стало одним із символів міці українського війська. Під час Харківської контрнаступальної операції 2022 року Купʼянськ був деокупований. З того часу, ворог намагається все можливе й неможливе для того, щоб зруйнувати місто та здійснити заходи щодо окупації. Термін, який ворог визначив для своїх військ, до 24 серпня. Вони таким чином хочуть показати свою важливість, що вони можуть активно окуповувати українські території й забирати міста, які стали символом сили й потужності Сил оборони України. Втім, за моїм переконанням, у короткостроковій перспективі ворогу не вдасться цих завдань виконати", - розповів Федоренко.

За його словами, Купʼянський напрямок залишається єдиним, де російська окупаційна армія застосовує броньовану техніку для проведення штурмових дій.

"Якщо говорити напрямок району населеного пункту Кругляківка, це через річку, то там ворог намагається розширити клин. Зокрема, від Синьківки до населеного пункту Загризове. Чим більший клин на лівому березі річки Оскіл, тим більше у противника є можливостей підтягувати свої засоби й брати під контроль правобережну Купʼянщину. Станом на сьогодні за півтора тижня жодних успіхів ворога на цьому напрямку немає. Не можуть вони розширити цей клин. Далі якщо говорити про лівий берег Купʼянськ й Купʼянськ-Вузловий, то сьогодні це єдиний напрямок, де ворог проводить наступальні дії за допомогою броньованої техніки. Минулого рази вони проводили такі штурми тричі. Сьогодні вночі вони також намагались проводити такий штурм, втім, їхня техніка була знищена нашими підрозділами ще на підходах до лінії бойового зіткнення. Тому Купʼянськ лівобережний й Купʼянськ-Вузловий залишається під контролем Сил оборони України", - підсумував він.

 

  • 16 серпня у Генштабі ЗСУ повідомили, що від початку доби п'ятниці, 15 серпня, на російсько-українському фронті відбулося 139 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 45 атак ворога на Покровському напрямку
     
російський диктатор Володимир Путін
Автор Ольга Бабишена
15 серпня, 2025 п'ятниця
Путін по дорозі на Аляску зупинився в Магадані, частина делегації РФ уже в Анкориджі
Дональд Трамп
Автор Марина Клюєва
15 серпня, 2025 п'ятниця
Дуже цікаво, що Трамп і Путін поїхали разом, машина президента США - це мобільний генштаб, - Добрянський
Автор Олег Манчура
14 серпня, 2025 четвер
Хто заважає Rheinmetall будувати завод з виробництва снарядів
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
16 серпня
16:02
OPINION
Путін та Сі розглядають Дональда Трампа як тимчасовий дискомфорт
15:41
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: найближчими днями РФ може посилити тиск на фронті
15:37
У Волгограді фіксують густий дим у районі НПЗ, влада обмежувала польоти літаків
15:37
Зеленський, Путін, Трамп
Трамп переказав Зеленському, що Путін хоче увесь Донбас, - Bloomberg
15:22
Коаліція охочих
Макрон після саміту Трампа й Путіна анонсував зустріч Коаліцій охочих
14:45
Затриманий у Польщі за підозрою у військовому шпигунстві казахстанський дипломат Ануар Бакібай
Дипломат з Казахстану працював у Києві, шпигував для Росії, а попався у Польщі: усі подробиці
14:32
Оновлено
повінь у Пакистані
Повінь у Пакистані: кількість жертв зросла до 307, сотні зникли безвісти
14:05
OPINION
Трамп розсуває межі сприйняття і прийняття зла
13:50
Ексклюзив
Чим інтенсивніші у нас почуття, тим гірше ми думаємо: психотерапевт Кечур про психологічні пастки тривалих конфліктів
13:43
Трамп путін
На Алясці говорили про гарантії безпеки для України поза форматом НАТО, - ЗМІ
13:37
Оновлено
Дональд Туск
"Росія не має права вето на вступ України до ЄС чи НАТО": європейські лідери підготували спільну заяву після зустрічі Трампа з Путіним
13:26
Юрій Ушаков
Помічник Путіна: тема імовірної тристоронньої зустрічі за участю Зеленського на Алясці не підіймалася
13:09
У Харкові чоловік порізав ножем поліцейського та співробітників ТЦК: чим закінчилося
12:46
"Купуй своє": Білорусь обмежує імпорт із РФ, Москва готує відповідь
12:44
Віктор Орбан
Орбан про зустріч Путіна і Трампа: Світ став безпечнішим
12:06
Дональд Трамп
Трамп після зустрічі з Путіним і розмови із Зеленським: Найкращий спосіб завершити війну - укласти мирну угоду
12:06
OPINION
Порожні результати зустрічі на Алясці
11:39
Оновлено
Трамп і Путін
The Economist пише, що на Алясці могли узгодити попереднє повітряне перемир’я: в ОП заперечують
11:33
Окупанти знімають постановочні відео захоплень населених пунктів України для "переможних" звітів перед Кремлем, - ГУР
11:23
Ексклюзив
Карта бойових дій за 9-15 серпня
Триває дочистка ворожих ДРГ, ситуація під контролем: офіцер ЗСУ Цехоцький з Покровського напрямку
11:17
Ліндсі Грем
Сенатор Грем: Війна може закінчитися до Різдва, якщо зустрінуться лідери США, України та Росії
10:34
Оновлено
Зеленський і Трамп
Зеленський 18 серпня зустрінеться з Трампом у Вашингтоні
10:11
Ексклюзив
Трамп і Путін на Алясці 15 серпня
Путіну є чим пишатись після зустрічі з Трампом, - політолог Шлінчак
10:02
Ексклюзив
Путін пропонує спершу прямі перемовини у Стамбулі, а потім перемир'я
Найбільший страх для Путіна - втрата керованості, - психотерапевт Кечур
10:01
OPINION
На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?
09:31
Ексклюзив
Трамп і Путін на Алясці 15 серпня
Трамп програв: Чаленко про зустріч на Алясці
09:11
Партизани розвідали ключові бази РФ в окупованому Севастополі: що там відбувається
09:00
Огляд
робот-дрононосець "Каракурт"
Дрон-пастир, який веде у бій інші безпілотники: що таке робот "Каракурт" і як він допоможе на фронті
08:54
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія вночі атакувала Україну дронами: під обстріл потрапили рятувальники на Запоріжжі
08:41
Ексклюзив
У нас є шанси, якщо ми побудуємо солідарне суспільство: психотерапевт Кечур про Україну після війни
08:33
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Вночі Сили оборони ліквідували 61 з 85 ворожих БПЛА
08:22
ЗСУ
Минулої доби на фронті відбулось 139 боїв: найбільше ворожих атак на Покровському напрямку
08:10
Огляд
Трамп і Путін
Путін отримав світову увагу, а Трамп – спільне фото: головні підсумки зустрічі на Алясці
08:08
Огляд
Військова некомпетентність, думки вояка і наше тваринне життя - 5 книг про те, як розвинути власну мудрість
08:04
OPINION
Принцип "нічого про Україну без України" має бути непорушним
07:24
втрати окупантів
Армія РФ за добу на фронті втратила ще 1010 військових
07:24
Reuters: Трамп передав Путіну листа від першої леді США щодо українських дітей
06:41
президент США Дональд Трамп
Трамп про ймовірність візиту у РФ: "Мене критикуватимуть, але це можливо"
06:29
Снайпер ЗСУ
Снайпер ЗСУ побив світовий рекорд, поціливши по окупантах пострілом на 4 км
05:09
Дональд Трамп
Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною, - Трамп
Більше новин
