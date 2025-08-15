Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Від початку доби на фронті відбулось 65 боїв: майже половина з них на Покровському напрямку

Марія Науменко
15 серпня, 2025 п'ятниця
16:41
Війна з Росією ЗСУ

Від початку доби п'ятниці, 15 серпня, на російсько-українському фронті відбулось 65 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 24 атаки ворога на Покровському напрямку, ще 5 боїв тривають

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

Ворожі обстріли України

Від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема: Гірки, Нововасилівка, Мар’їне, Славгород, Середина-Буда, Соснівка, Яструбине, Кучерівка, Бояро-Лежачі, Ходине, Козине, Проходи  Сумської області; Прогрес  Чернігівської області. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Жихове, Бояро-Лежачі  Сумської області; Красний Хутір Чернігівської області.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири бойові зіткнення. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинув 32 керовані авіабомби, а також здійснив 131 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із  реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка. Ще два бойові зіткнення продовжуються до цього часу.

На Куп’янському напрямку російські окупанти намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Петропавлівка та Загризове. Загалом з початку доби на даному напрямку відбулося два бойові зіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Карпівка, Шандриголове, Колодязі, Ямпіль, Григорівка. Одне бойове зіткнення триває.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу Григорівки, Серебрянки, Федорівки, Переїзного та в напрямку Сіверська.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили атаку противника в районі Оріхово-Василівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість штурмових дій поблизу Плещіївки, Степанівки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 29 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Федорівка, Новоекономічне, Родинське, Сухецьке, Промінь, Покровськ, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка. Сили оборони стримують натиск та відбили 24 атаки противника, п’ять зіткнень тривають досі.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Комишуваха, Зелене Поле, Маліївка, Запорізьке, Ольгівка. Сили оборони успішно відбили дві ворожі штурмові дії, ще три атаки тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку окупанти завдали авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

На Оріхівському напрямку ворог не проводив наступальних дій.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили три атаки окупантів в бік Приморського, Антонівського моста та острова Білогрудий.

На решті напрямків – без  особливих змін.

  • Президент Володимир Зеленський за підсумками Ставки заявив про рішення щодо додаткового зміцнення ділянок у напрямку Добропілля та інших напрямків у Донецькій області.
