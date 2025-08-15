Є рішення про додаткове зміцнення Добропільського напрямку на Донеччині, - Зеленський

Про це він написав у telegram.

"Фронт, зокрема Покровський напрямок. Протидіємо намаганням російських сил закріпитись та збільшуємо тиск наших підрозділів на окупанта. Маємо успіхи. Дуже результативно діють підрозділи 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад на напрямку Добропілля. Сьогодні є рішення щодо додаткового зміцнення цього та інших напрямків на Донеччині. Окрема увага – позиціям у Запорізькій області", – розповів президент.

Він підкреслив, що росіяни несуть значні втрати, "намагаючись забезпечити для російського керівництва більш вигідні політичні позиції на зустрічі на Алясці".

"Також розглянули сьогодні питання про розвиток системи контрактів у Силах оборони та про фінансування Сил оборони та безпеки України у 2025–2026 роках. За будь-яких обставин наша армія буде готовою ефективно і швидко відповідати на загрози українській державності", – резюмував Зеленський.

Що відомо про ситуацію в районі Добропілля

9 серпня DeepState повідомив, що війська РФ на Донеччині штурмують Добропілля, використовуючи сили 132-ї окремої мотострілецької бригади, більшість особового складу якої складають мешканці тимчасово окупованих територій Донецької області та мігранти з Центральної Азії.

12 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав направити додаткові сили й техніку для нейтралізації диверсійних груп на Покровському напрямку.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що були представлені доповіді військових про ситуацію на фронті, зокрема, в зоні Добропілля та на Покровського напрямку.

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін висловився на тлі загострення в зоні Добропілля, що до контрольованої ситуації на Покровському напрямку дуже далеко.

13 серпня повідомлялось, що росіяни намагаються з півночі та з південного заходу охопити Покровськ. Україна залучила резерви для стримування ворога в напрямку Добропілля.

14 серпня у Донецькій ОВА заявили, що ситуація на Добропільському напрямку стабілізована.