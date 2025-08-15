Є рішення про додаткове зміцнення Добропільського напрямку на Донеччині, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський за підсумками Ставки заявив про рішення щодо додаткового зміцнення ділянок у напрямку Добропілля та інших напрямків у Донецькій області
Про це він написав у telegram.
"Фронт, зокрема Покровський напрямок. Протидіємо намаганням російських сил закріпитись та збільшуємо тиск наших підрозділів на окупанта. Маємо успіхи. Дуже результативно діють підрозділи 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад на напрямку Добропілля. Сьогодні є рішення щодо додаткового зміцнення цього та інших напрямків на Донеччині. Окрема увага – позиціям у Запорізькій області", – розповів президент.
Він підкреслив, що росіяни несуть значні втрати, "намагаючись забезпечити для російського керівництва більш вигідні політичні позиції на зустрічі на Алясці".
"Також розглянули сьогодні питання про розвиток системи контрактів у Силах оборони та про фінансування Сил оборони та безпеки України у 2025–2026 роках. За будь-яких обставин наша армія буде готовою ефективно і швидко відповідати на загрози українській державності", – резюмував Зеленський.
Що відомо про ситуацію в районі Добропілля
9 серпня DeepState повідомив, що війська РФ на Донеччині штурмують Добропілля, використовуючи сили 132-ї окремої мотострілецької бригади, більшість особового складу якої складають мешканці тимчасово окупованих територій Донецької області та мігранти з Центральної Азії.
12 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав направити додаткові сили й техніку для нейтралізації диверсійних груп на Покровському напрямку.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що були представлені доповіді військових про ситуацію на фронті, зокрема, в зоні Добропілля та на Покровського напрямку.
Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін висловився на тлі загострення в зоні Добропілля, що до контрольованої ситуації на Покровському напрямку дуже далеко.
13 серпня повідомлялось, що росіяни намагаються з півночі та з південного заходу охопити Покровськ. Україна залучила резерви для стримування ворога в напрямку Добропілля.
14 серпня у Донецькій ОВА заявили, що ситуація на Добропільському напрямку стабілізована.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.64
- EUR Купівля 47.99Продаж 48.64
- Актуальне
- Важливе