"Зроблені кроки, щоб виправити ситуацію": Зеленський про ситуацію в Добропіллі та на Покровському напрямку
У вівторок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський повідомив, що були представлені доповіді військових про ситуацію на фронті, зокрема в зоні Добропілля та Покровського напрямку
Про це він сказав у вечірньому зверненні.
Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні були представлені доповіді військових про ситуацію на фронті, з особливою увагою до Добропілля та Покровського напрямку.
"Зроблені там кроки, щоб виправити ситуацію, і я вдячний кожному підрозділу, кожному нашому воїну, які зараз знищують окупанта", - сказав він.
Читайте також: Бої на Покровському та Добропільському напрямках: у Генштабі розповіли, як Сили оборони стримують штурми росіян
Також президент підкреслив, що на Харківщині, Запоріжжі та Сумщині вживаються всі необхідні заходи для того, щоб забезпечити Україні необхідний захист.
- 9 серпня DeepState повідомив, що війська РФ на Донеччині штурмують Добропілля, використовуючи сили 132-ї окремої мотострілецької бригади, більшість особового складу якої складають мешканці тимчасово окупованих територій Донецької області та мігранти з Центральної Азії.
- 12 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав направити додаткові сили й техніку для нейтралізації диверсійних груп на Покровському напрямку.
