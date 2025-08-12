"Зроблені кроки, щоб виправити ситуацію": Зеленський про ситуацію в Добропіллі та на Покровському напрямку

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні були представлені доповіді військових про ситуацію на фронті, з особливою увагою до Добропілля та Покровського напрямку.

"Зроблені там кроки, щоб виправити ситуацію, і я вдячний кожному підрозділу, кожному нашому воїну, які зараз знищують окупанта", - сказав він.

Читайте також: Бої на Покровському та Добропільському напрямках: у Генштабі розповіли, як Сили оборони стримують штурми росіян

Також президент підкреслив, що на Харківщині, Запоріжжі та Сумщині вживаються всі необхідні заходи для того, щоб забезпечити Україні необхідний захист.