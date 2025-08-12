Бої на Покровському та Добропільському напрямках: у Генштабі розповіли, як Сили оборони стримують штурми росіян

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Там розповіли, що підрозділи Сил оборони ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил противника. Так, лише на Покровському напрямку окупанти зосередили угруповання чисельністю понад 110 тисяч особового складу.

"Щоб проникнути в глибину нашої оборони, російські загарбники діють зухвало. Незважаючи на втрати, вони намагаються просочуватися диверсійними і малими піхотними групами через наші оборонні порядки", - кажуть у Генштабі.

Зокрема, декілька малочисельних груп армії РФ, обійшовши позиції українських захисників, здійснили спробу просунутися в напрямку населеного пункту Золотий Колодязь.

Крім того, користуючись особливостями місцевого ландшафту, диверсанти потай проникали у населені пункти Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр. Деякі з груп вже знищені, решта - в процесі знищення.

У Генштабі підкреслюють, що ситуація непроста й динамічна, але Сили оборони вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити ворожі групи. Зокрема, рішенням головнокомандувача ЗСУ для посилення стійкості оборони виділили додаткові сили й засоби, а також спланували заходи для блокування груп противника у визначеному районі.

"Резервні підрозділи вже виявили ворога та мають перші успіхи: окупантів знищують та беруть у полон. Захисники України зосереджені на виконанні поставлених завдань, тримають рубежі та потребують підтримки всього суспільства, щоб відбити нові спроби ворожих наступів", - наголошують у Генштабі.