Бої на Покровському та Добропільському напрямках: у Генштабі розповіли, як Сили оборони стримують штурми росіян
Сили оборони вживають дієвих заходів, щоб зупинити просування противника на Добропільському та Покровському напрямках. Окупанти зосередили на одному з напрямків понад 110 тисяч військових
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Там розповіли, що підрозділи Сил оборони ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил противника. Так, лише на Покровському напрямку окупанти зосередили угруповання чисельністю понад 110 тисяч особового складу.
"Щоб проникнути в глибину нашої оборони, російські загарбники діють зухвало. Незважаючи на втрати, вони намагаються просочуватися диверсійними і малими піхотними групами через наші оборонні порядки", - кажуть у Генштабі.
Зокрема, декілька малочисельних груп армії РФ, обійшовши позиції українських захисників, здійснили спробу просунутися в напрямку населеного пункту Золотий Колодязь.
Крім того, користуючись особливостями місцевого ландшафту, диверсанти потай проникали у населені пункти Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр. Деякі з груп вже знищені, решта - в процесі знищення.
У Генштабі підкреслюють, що ситуація непроста й динамічна, але Сили оборони вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити ворожі групи. Зокрема, рішенням головнокомандувача ЗСУ для посилення стійкості оборони виділили додаткові сили й засоби, а також спланували заходи для блокування груп противника у визначеному районі.
"Резервні підрозділи вже виявили ворога та мають перші успіхи: окупантів знищують та беруть у полон. Захисники України зосереджені на виконанні поставлених завдань, тримають рубежі та потребують підтримки всього суспільства, щоб відбити нові спроби ворожих наступів", - наголошують у Генштабі.
- Російська армія станом на понеділок, 11 серпня, окупувала село Затишок Покровського району Донецької області. Крім того, зафіксовано просування ворога біля кількох населених пунктів.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав спрямувати додаткові сили й засоби для виявлення й знищення диверсійних груп на Покровському напрямку.
