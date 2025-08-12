Сирський наказав виділити додаткові сили для знищення ДРГ ворога на Покровському напрямку
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав спрямувати додаткові сили й засоби для виявлення й знищення диверсійних груп на Покровському напрямку
Про це Укрінформу сказав речник Генштабу Андрій Ковальов.
Найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Маяк, Дорожнє, Никанорівка, Кучерів Яр, Нове Шахове, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Удачне, Лисівка, Звірове, Горіхове, Дачне.
Російські війська, втрачаючи багато людей, намагаються прориватися малими групами.
"Рішенням Головнокомандувача виділені додаткові сили й засоби з метою виявлення та знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони", - сказав Ковальов.
За попередніми даними, українські бійці знищили 64 та поранили 38 окупантів, ліквідували техніку, дрони, антену зв’язку та мотоцикли, а також пошкодили гармату.
- Російська армія станом на понеділок, 11 серпня, окупувала село Затишок Покровського району Донецької області. Крім того, зафіксовано просування ворога біля кількох населених пунктів.
