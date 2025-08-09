Добропілля на Донеччині штурмує ворожа бригада, що набрана з неросіян: подробиці від DeepState
На Донеччині російські війська штурмують Добропілля силами 132-ї окремої мотострілецької бригади, особовий склад якої сформований переважно з мешканців тимчасово окупованих районів Донецької області та мігрантів із країн Центральної Азії
Про це інформує аналітичний проєкт DeepState.
"Дані про трупи та полонених, які потрапляють зі 132 ОМСБр, свідчать про цікаву ситуацію з набором у бригаді", - зазначили в DeepState.
Згідно з повідомленням, у бригаді традиційно служить багато вихідців з окупованої частини Донеччини, однак останнім часом підрозділ активно поповнюють нелегальними мігрантами, в основному з країни Середньої Азії.
За даними DeepState, російське командування поставило перед 132-ю бригадою завдання найближчим часом вийти на східні околиці Добропілля.
Довідково: 132-га окрема мотострілецька бригада була сформована на базі формувань, очолюваних терористом Ігорем Безлером. З 2014 року її рядовий склад переважно формувався з маргіналів і криміналітету з окупованих районів Донеччини, в той час, як командування було напряму з РФ.
- Станом на пʼятницю, 8 серпня, російська армія окупувала селища Новохатське та Товсте у Донецькій області та просунулась поблизу шести населених пунктів.
