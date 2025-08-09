Добропілля на Донеччині штурмує ворожа бригада, що набрана з неросіян: подробиці від DeepState

Про це інформує аналітичний проєкт DeepState.

"Дані про трупи та полонених, які потрапляють зі 132 ОМСБр, свідчать про цікаву ситуацію з набором у бригаді", - зазначили в DeepState.

Згідно з повідомленням, у бригаді традиційно служить багато вихідців з окупованої частини Донеччини, однак останнім часом підрозділ активно поповнюють нелегальними мігрантами, в основному з країни Середньої Азії.

За даними DeepState, російське командування поставило перед 132-ю бригадою завдання найближчим часом вийти на східні околиці Добропілля.

Довідково: 132-га окрема мотострілецька бригада була сформована на базі формувань, очолюваних терористом Ігорем Безлером. З 2014 року її рядовий склад переважно формувався з маргіналів і криміналітету з окупованих районів Донеччини, в той час, як командування було напряму з РФ.