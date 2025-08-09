Ворог окупував Новохатське та Товсте на Донеччині, - DeepState
Станом на пʼятницю, 8 серпня, російська армія окупувала селища Новохатське та Товсте у Донецькій області та просунулась поблизу шести населених пунктів
Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.
Російські війська взяли під контроль два селища у Донецькій області - Новохатське та Товсте.
Також ворог просунувся поблизу Верхньокам'янського, Новоспаського, Никанорівки, у Воскресенці, Зеленому Гаю та Торецьку.
- Станом на 8 серпня DeepState повідомив, що армія РФ просунулася на Луганщині, Донеччині та на адмінкордоні Дніпропетровської області.
