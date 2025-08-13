Армія РФ з двох боків намагається охопити Покровськ, у напрямку Добропілля триває стримування ворога, - ОСУВ "Дніпро"

Про це повідомив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, цитує Укрінформ.

"Довкола Покровська тривають постійні бої. Ворог намагається охоплювати місто з двох боків: з півночі і з південного сходу і водночас із півдня й південного заходу", – розповів він, додавши, що зусилля ЗСУ спрямовані на знищення ворога й відбиття всіх атак.

"Хоча з чисельною перевагою, яку ворог там має, це дійсно непросто", – зазначив Трегубов.

Водночас у напрямку Добропілля Сили оборони залучили резерви для стримування російської армії.

"Ведеться робота з їхнього оточення, видавлювання і знищення. Залучені компетентні сили, хоча, як на мене, сам той факт, що така ситуація виникла, досить неприємний", – пояснив речник.

Він також наголосив: ситуація поступово змінюється в бік України, хоча темпи не досить швидкі. За його словами, окупанти використовують тактику малих груп, яка була й на Купʼянському напрямку.

"Вони накопичували піхоту за першою лінією і, коли зібралася певна кількість, провели її вперед. Зараз ця група діє вже за нашою першою лінією. Завдання - її знищити", – додав Трегубов.