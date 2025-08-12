"До контрольованої ситуації на Покровському напрямку дуже далеко", - Жорін

Про це він написав у facebook.

"Сказати, що це стало величезною несподіванкою, не можна. В цьому районі - всі старі проблеми, про які кричать вже давно. Відсутність нормальної комунікації між підрозділами, неефективне застосування військ, брехня на всіх рівнях, відсутність адекватних рішень і т.д. Зараз вкрай важливо зупинити просування ворога. Вони не повні дебіли, і бачать, що є успіх, тож будуть перекидати туди сили, аби цей успіх розвинути", – написав Жорін.

Військовий вважає, що можливими наслідками ситуації може стати не лише повне закриття Покровська, а й взяття росіянами під контроль решти Донецької області.