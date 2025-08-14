Ситуація на Добропільському напрямку стабілізована, - Донецька ОВА

Про це голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомляє у телеграм.

"Ситуація на Добропільському напрямку стабілізована. Завдяки героїчним зусиллям наших Сил оборони лінія фронту надійно тримається. Дякую всім, хто в цю скрутну мить виконав завдання на найскладнішій ділянці та показав приклад стійкості й професіоналізму", - наголосив Філашкін.

Він додав, що обласна влада продовжує допомагати війську, підтримувати безпеку в громадах і працює далі.