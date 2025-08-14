Ситуація на Добропільському напрямку стабілізована, - Донецька ОВА
Як зазначив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін, завдяки героїчним зусиллям Сил оборони лінія фронту надійно тримається
Про це голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомляє у телеграм.
"Ситуація на Добропільському напрямку стабілізована. Завдяки героїчним зусиллям наших Сил оборони лінія фронту надійно тримається. Дякую всім, хто в цю скрутну мить виконав завдання на найскладнішій ділянці та показав приклад стійкості й професіоналізму", - наголосив Філашкін.
Він додав, що обласна влада продовжує допомагати війську, підтримувати безпеку в громадах і працює далі.
- 9 серпня DeepState повідомив, що війська РФ на Донеччині штурмують Добропілля, використовуючи сили 132-ї окремої мотострілецької бригади, більшість особового складу якої складають мешканці тимчасово окупованих територій Донецької області та мігранти з Центральної Азії.
- 12 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав направити додаткові сили й техніку для нейтралізації диверсійних груп на Покровському напрямку.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що були представлені доповіді військових про ситуацію на фронті, зокрема, в зоні Добропілля та на Покровського напрямку.
- Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін висловився на тлі загострення в зоні Добропілля, що до контрольованої ситуації на Покровському напрямку дуже далеко.
- 13 серпня повідомлялось, що росіяни намагаються з півночі та з південного заходу охопити Покровськ. Україна залучила резерви для стримування ворога в напрямку Добропілля.
- Біла Церква
