Генштаб ЗСУ: Сили оборони мають успіхи на кількох напрямках, зачищено низку населених пунктів
Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив про успіхи Сил оборони України на кількох напрямках упродовж останніх двох тижнів. З 4 по 16 серпня завдяки спільним діям підрозділів ЗСУ та Національної гвардії України, які входять до складу 1-го корпусу НГУ "Азов", у Донецькій області звільнено та зачищено від ворога такі населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь
Про це повідомляє пресслужба відомства.
За інформацією Генштабу, противник зазнав значних втрат у живій силі. Лише за період із 4 по 16 серпня російські війська втратили:
- безповоротні втрати — 910 осіб,
- санітарні — 335 осіб,
- потрапили в полон — 37 осіб.
Окрім цього, ворог втратив значну кількість техніки та озброєння. Знищено та пошкоджено 8 танків, 6 бойових броньованих машин, 103 одиниці авто- та мототехніки, одну реактивну систему залпового вогню, 18 гармат та 91 безпілотний літальний апарат різних типів.
У районі міста Добропілля на Донеччині українські військові продовжують проведення стабілізаційних дій.
Окупанти, за даними Генштабу, дедалі частіше здаються в полон: лише за останню добу підрозділи 19-го армійського корпусу, які діють на Донеччині, захопили шістьох російських військовослужбовців.
Також цього тижня силами 7-го корпусу Десантно-штурмових військ України та суміжних підрозділів було проведено зачистку міста Покровськ від ворожих груп та поодиноких окупантів.
Водночас українські війська досягли успіхів і на Північно-Слобожанському напрямку. Минулої доби, завдяки активним діям, відбулося просування вперед у кількох локаціях, зокрема в районі Яблунівки Сумської області, де українські підрозділи змогли просунутися до 1000 метрів.
- Упродовж доби 16 серпня на російсько-українському фронті сталося 148 бойових зіткнень. Загарбники 51 раз атакували позиції Сил оборони на найгарячішому Покровському напрямку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.62
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.66
- Актуальне
- Важливе