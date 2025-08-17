Генштаб ЗСУ: Сили оборони мають успіхи на кількох напрямках, зачищено низку населених пунктів

Про це повідомляє пресслужба відомства.

За інформацією Генштабу, противник зазнав значних втрат у живій силі. Лише за період із 4 по 16 серпня російські війська втратили:

безповоротні втрати — 910 осіб,

санітарні — 335 осіб,

потрапили в полон — 37 осіб.

Окрім цього, ворог втратив значну кількість техніки та озброєння. Знищено та пошкоджено 8 танків, 6 бойових броньованих машин, 103 одиниці авто- та мототехніки, одну реактивну систему залпового вогню, 18 гармат та 91 безпілотний літальний апарат різних типів.

У районі міста Добропілля на Донеччині українські військові продовжують проведення стабілізаційних дій.

Окупанти, за даними Генштабу, дедалі частіше здаються в полон: лише за останню добу підрозділи 19-го армійського корпусу, які діють на Донеччині, захопили шістьох російських військовослужбовців.

Також цього тижня силами 7-го корпусу Десантно-штурмових військ України та суміжних підрозділів було проведено зачистку міста Покровськ від ворожих груп та поодиноких окупантів.

Водночас українські війська досягли успіхів і на Північно-Слобожанському напрямку. Минулої доби, завдяки активним діям, відбулося просування вперед у кількох локаціях, зокрема в районі Яблунівки Сумської області, де українські підрозділи змогли просунутися до 1000 метрів.