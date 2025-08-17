Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Генштаб ЗСУ: Сили оборони мають успіхи на кількох напрямках, зачищено низку населених пунктів

Генштаб ЗСУ: Сили оборони мають успіхи на кількох напрямках, зачищено низку населених пунктів

Ксенія Золотова
17 серпня, 2025 неділя
12:03
Війна з Росією

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив про успіхи Сил оборони України на кількох напрямках упродовж останніх двох тижнів. З 4 по 16 серпня завдяки спільним діям підрозділів ЗСУ та Національної гвардії України, які входять до складу 1-го корпусу НГУ "Азов", у Донецькій області звільнено та зачищено від ворога такі населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь

Зміст

Про це повідомляє пресслужба відомства.

За інформацією Генштабу, противник зазнав значних втрат у живій силі. Лише за період із 4 по 16 серпня російські війська втратили:

  • безповоротні втрати — 910 осіб,
  • санітарні — 335 осіб,
  • потрапили в полон — 37 осіб.

Окрім цього, ворог втратив значну кількість техніки та озброєння. Знищено та пошкоджено 8 танків, 6 бойових броньованих машин, 103 одиниці авто- та мототехніки, одну реактивну систему залпового вогню, 18 гармат та 91 безпілотний літальний апарат різних типів.

У районі міста Добропілля на Донеччині українські військові продовжують проведення стабілізаційних дій.

Окупанти, за даними Генштабу, дедалі частіше здаються в полон: лише за останню добу підрозділи 19-го армійського корпусу, які діють на Донеччині, захопили шістьох російських військовослужбовців.

Також цього тижня силами 7-го корпусу Десантно-штурмових військ України та суміжних підрозділів було проведено зачистку міста Покровськ від ворожих груп та поодиноких окупантів.

Водночас українські війська досягли успіхів і на Північно-Слобожанському напрямку. Минулої доби, завдяки активним діям, відбулося просування вперед у кількох локаціях, зокрема в районі Яблунівки Сумської області, де українські підрозділи змогли просунутися до 1000 метрів.

  • Упродовж доби 16 серпня на російсько-українському фронті сталося 148 бойових зіткнень. Загарбники 51 раз атакували позиції Сил оборони на найгарячішому Покровському напрямку.
Читайте також:
Війна з РФ, Курахівський напрямок, Донбас
Автор Марія Науменко
16 серпня, 2025 субота
Що Путін обіцяв Трампу в обмін на передачу йому всього Донбасу: інсайди від Bloomberg, New York Times, Axios
Армін Паппергер, голова концерну Rheinmetall
Автор Ксенія Золотова
12 серпня, 2025 вiвторок
Гендиректор Rheinmetall заявив, що будівництво заводу боєприпасів в Україні затримується через бюрократію
Автор Олег Манчура
14 серпня, 2025 четвер
Хто заважає Rheinmetall будувати завод з виробництва снарядів
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
17 серпня
12:53
Трамп і Путін
Fox News: Трамп підтримує ідею Путіна обміняти увесь Донбас на зупинику бойових дій "в інших місцях"
12:19
Ексклюзив
У кризових, непевних часах треба досягати цілей, а планування не допомагає, - психотерапевт Кечур
12:04
OPINION
Війна не нескінченна, але її сценарій пишеться в Україні
11:55
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
Окупанти переодягаються в цивільне, щоб потрапити в тил наших позицій, - капітан НГУ Назаренко
11:55
Окупанти
Бійці ГУР знищили у Мелітополі склад з боєприпасами та окупантів, яких перекидали на Запорізький напрямок
11:44
Дениса Прокопенка Редіса нагородили орденом Богдана Хмельницького II ступеня
10:57
Зеленський
Зеленський запровадив нові санкції проти розробників дронів РФ з використанням ШІ
10:48
Франція
"Безпеку забезпечить сильна армія": Франція відкинула вимогу Росії щодо демілітаризації України
10:33
Александер Стубб і Володимир Зеленський
Politico: разом із Зеленським на переговори з Трампом 18 серпня може поїхати президент Фінляндії Стубб
10:10
Ексклюзив
Віталій Портников
Трамп дає Лукашенку можливості для маневру, - Портников
10:06
OPINION
Курс географії від Сил оборони
09:43
ППО
Нічна атака РФ: сили ППО знешкодили 40 ворожих дронів
09:38
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган вважає, що тристоронні переговори із Зеленським допоможуть припинити війну
08:57
"Гальмує підготовку нових атак": партизани вдарили по логістиці РФ на Луганщині
08:35
Оновлено
За добу на фронті відбулося 148 боїв: ворог найактивніший на Покровському і Лиманському напрямках
08:30
Ексклюзив
Віталій Портников
Якби Трамп і Путін домовились по війні, то був би і спільний обід, і пресконференція була б довшою, - Портников
08:11
Кястутіс Будріс
"Це пріоритет": МЗС Литви закликало до посилення тиску на РФ і затвердження 19-го пакету санкцій
08:02
OPINION
Трамп спробував...
07:41
Інфографіка
втрати окупантів
Засіб ППО, 4 танки і 900 військових: що втратила армія РФ за добу на фронті
07:26
Залізнична станція у Воронезькій області
У РФ заявили про збиття майже 50 дронів: під атакою опинилася залізниця у Воронезькій області
07:13
Огляд
дрон Besomar
Сезон полювання за російськими БпЛА оголошується відкритим: в Україні презентували новий дрон із дробовиком від Besomar
05:48
Готель Captain Cook (Анкорідж, Аляска), де Трамп мав обідати з Путіним
Організатори обіду Трампа з Путіним після того, як його скасували, лишили у принтері секретну програму урочистості: що в ній цікавого
00:40
Біньямін Нетаньягу
Нетаньягу погоджується на перемир'я з ХАМАСом тільки за умов одночасного звільнення усіх заручників
00:25
"Час настав". Оприлюднено лист Меланії Трамп до Путіна, в якому вона просить забезпечити дітям мирне майбутнє
2025, субота
16 серпня
23:56
Зеленський
РФ досі не визначила, коли припинить вбивства, - Зеленський
23:40
Ексклюзив
Віталій Портников
Якщо Путін про щось домовився з Трампом, він буде утримуватися від далекобійних ударів, - Портников
23:03
Оновлено
БПЛА
Росія запустила ударні дрони по Україні ввечері 16 серпня: напрямки руху
22:58
пожежа
У Сімферопольському районі Криму зайнялася пожежа площею 200 гектарів
22:50
росія - китай
Путін бачить Китай гарантом безпеки України, Трамп проти військ НАТО на території України, - Axios
22:28
Ексклюзив
Віталій Портников
У РФ можливостей ліквідувати українську державність в мирний час на 50% більше, чим у воєнний, - Портников
22:20
Володимир Путін
Російська мова, російська церква: які вимоги щодо них Путін назвав Трампу
22:00
ЗСУ
На Північно-Слобожанському напрямку ЗСУ просунулись на 1-2,5 кілометри, - Генштаб
21:55
Зеленський, Путін, Трамп
Трамп кличе Зеленського на тристоронню зустріч з Путіним вже наступної п'ятниці, 22 серпня, - Axios
21:51
Економіка рф
Фондовий ринок Росії обвалився на 2,5% після зустрічі Трампа й Путіна на Алясці
21:36
пастор Марк Бернс
Пастор Марк Бернс: Америка повинна стати на бік правди та бути з Україною
21:07
Арешт
Військовий за гроші вивозив мобілізованих із навчального центру на Чернігівщині: причетних викрито
20:58
Віктор Ющенко в інтерв'ю Радіо Свобода (серпень 2025 року)
Ющенко: на площах Києва мають бути пам'ятники українським князям, гетьманам, композиторам, поетам
20:44
OPINION
Переговори на Алясці закінчилися провалом для США. Але не для України та Європи
20:35
На Житомирщині під час сварки чоловік жбурнув гранату в бік дружини: вона в реанімації
20:05
OPINION
Процес остаточного краху Росії запустили зарозумілість і догматизм Путіна
Більше новин
