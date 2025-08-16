Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією Від початку доби на фронті відбулося 68 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку

Марія Науменко
16 серпня, 2025 субота
16:25
Війна з Росією

Від початку доби суботи, 16 серпня, на російсько-українському фронті відбулося 68 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 24 ворожі атаки на Покровському напрямку, бої тривають у двох локаціях

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

Ворожі обстріли України

Від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Бояро-Лежачі, Сімейкине, Біла Береза, Шалигине, Ходине, Бобилівка та Білокопитове Сумської області. Авіаудару бомбами зазнала Рудня.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дві атаки ворожих військ. Крім того, ворог завдав 5 авіаударів, скинувши 14 керованих авіабомб, а також здійснив 134 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких дев’ять – з реактивних систем залпового вогню. Українські підрозділи проводять активні дії, щодо зриву планів окупанта, мають певні успіхи в деяких локаціях.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу населеного пункту Кам’янка.

На Куп’янському напрямку російські окупанти намагалися прорвати нашу оборону в районі населених пунктів Кіндрашівка, Западне, Голубівка та Степова Новоселівка. Шість з дев’яти атак відбили українські воїни, бої продовжуються.

На Лиманському напрямку армія РФ здійснила 14 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Карпівка, Зелена Долина, Колодязі та у бік Серебрянки та Григорівки, два зіткнення тривають.

На Сіверському напрямку окупанти один раз намагались йти вперед та проявляли активність в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку атакувальних дій агресора не зафіксовано.

На Торецькому напрямку ворог здійснив чотири штурмові дії у районах Торецька, Диліївки та у бік Плещіївки. Один бій триває досі.

На Покровському напрямку російські окупанти здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Муравка та Філія. Сили оборони стримують натиск та відбили 24 атаки противника, досі бої тривають у двох локаціях.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Новохацьке, Вільне Поле, Мирне, Воскресенка, Маліївка та Ольгівське. Сили оборони вже відбили чотири ворожих штурми, ще чотири зіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку авіаційного удару зазнав населений пункт Білогір’я; на Оріхівському - під ворожими КАБами опинились Преображенка та Оріхів.

На Придніпровському напрямку ворог двічі марно намагався наблизитись до наших оборонців, також завдав авіаудару по району населеного пункту Козацьке.

На решті напрямків –  без особливих змін.

  • Оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро" підтвердило попередню інформацію OSINT-проєкту DeepState відносно захоплення росіянами села Попів Яр в районі Костянтинівки, а також заявило про взяття ворогом села Івано-Дар'ївка поблизу Сіверська.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Краматорськ
ЗСУ
Херсонщина
Дніпропетровщина
Донеччина
окупанти
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
Лиман
Покровськ
Торецьк
Курськ
