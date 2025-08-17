Засіб ППО, 4 танки і 900 військових: що втратила армія РФ за добу на фронті
Протягом минулої доби на російсько-українському фронті окупаційна армія втратила ще 900 своїх військових
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
- особового складу – близько 1 069 950 (+900) осіб,
- танків – 11 116 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 23 143 (+8) од,
- артилерійських систем – 31 589 (+49) од,
- РСЗВ – 1468 (+1) од,
- засоби ППО – 1208 (+1) од,
- літаків – 422 (+0) од,
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51 528 (+186) од,
- крилаті ракети – 3558 (+0) од,
- кораблі / катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 58 821 (+88) од,
- спеціальна техніка – 3942 (+0) од.
