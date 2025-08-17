Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Засіб ППО, 4 танки і 900 військових: що втратила армія РФ за добу на фронті

Засіб ППО, 4 танки і 900 військових: що втратила армія РФ за добу на фронті

Світлана Кравченко
17 серпня, 2025 неділя
07:41
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби на російсько-українському фронті окупаційна армія втратила ще 900 своїх військових

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.25 орієнтовно склали:
  • особового складу – близько 1 069 950 (+900) осіб,
  • танків – 11 116 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 23 143 (+8) од,
  • артилерійських систем – 31 589 (+49) од,
  • РСЗВ – 1468 (+1) од,
  • засоби ППО – 1208 (+1) од,
  • літаків – 422 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51 528 (+186) од,
  • крилаті ракети – 3558 (+0) од,
  • кораблі / катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 58 821 (+88) од,
  • спеціальна техніка – 3942 (+0) од.
Дані уточнюються.
Теги:
Новини
російська армія
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Читайте також:
зерно, зернова угода
Автор Юлія Юліна
15 серпня, 2025 п'ятниця
"Зерновий поїзд вирушив новим маршрутом": УЗ вперше доставила збіжжя з Молдови до порту Чорноморськ
Дональд Трамп
Автор Марина Клюєва
15 серпня, 2025 п'ятниця
Дуже цікаво, що Трамп і Путін поїхали разом, машина президента США - це мобільний генштаб, - Добрянський
Трамп і Путін
Автор Дар'я Куркіна
16 серпня, 2025 субота
Трамп зустрівся з Путіним на Алясці: вони виступили із заявами
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
17 серпня
08:57
"Гальмує підготовку нових атак": партизани вдарили по логістиці РФ на Луганщині
08:35
Оновлено
За добу на фронті відбулося 148 боїв: ворог найактивніший на Покровському і Лиманському напрямках
08:30
Ексклюзив
Віталій Портников
Якби Трамп і Путін домовились по війні, то був би і спільний обід, і пресконференція була б довшою, - Портников
08:11
Кястутіс Будріс
"Це пріоритет": МЗС Литви закликало до посилення тиску на РФ і затвердження 19-го пакету санкцій
08:02
OPINION
Трамп спробував...
07:26
Залізнична станція у Воронезькій області
У РФ заявили про збиття майже 50 дронів: під атакою опинилася залізниця у Воронезькій області
07:13
Огляд
дрон Besomar
Сезон полювання за російськими БпЛА оголошується відкритим: в Україні презентували новий дрон із дробовиком від Besomar
05:48
Готель Captain Cook (Анкорідж, Аляска), де Трамп мав обідати з Путіним
Організатори обіду Трампа з Путіним після того, як його скасували, лишили у принтері секретну програму урочистості: що в ній цікавого
00:40
Біньямін Нетаньягу
Нетаньягу погоджується на перемир'я з ХАМАСом тільки за умов одночасного звільнення усіх заручників
00:25
"Час настав". Оприлюднено лист Меланії Трамп до Путіна, в якому вона просить забезпечити дітям мирне майбутнє
2025, субота
16 серпня
23:56
Зеленський
РФ досі не визначила, коли припинить вбивства, - Зеленський
23:40
Ексклюзив
Віталій Портников
Якщо Путін про щось домовився з Трампом, він буде утримуватися від далекобійних ударів, - Портников
23:03
Оновлено
БПЛА
Росія запустила ударні дрони по Україні ввечері 16 серпня: напрямки руху
22:58
пожежа
У Сімферопольському районі Криму зайнялася пожежа площею 200 гектарів
22:50
росія - китай
Путін бачить Китай гарантом безпеки України, Трамп проти військ НАТО на території України, - Axios
22:28
Ексклюзив
Віталій Портников
У РФ можливостей ліквідувати українську державність в мирний час на 50% більше, чим у воєнний, - Портников
22:20
Володимир Путін
Російська мова, російська церква: які вимоги щодо них Путін назвав Трампу
22:00
ЗСУ
На Північно-Слобожанському напрямку ЗСУ просунулись на 1-2,5 кілометри, - Генштаб
21:55
Зеленський, Путін, Трамп
Трамп кличе Зеленського на тристоронню зустріч з Путіним вже наступної п'ятниці, 22 серпня, - Axios
21:51
Економіка рф
Фондовий ринок Росії обвалився на 2,5% після зустрічі Трампа й Путіна на Алясці
21:36
пастор Марк Бернс
Пастор Марк Бернс: Америка повинна стати на бік правди та бути з Україною
21:07
Арешт
Військовий за гроші вивозив мобілізованих із навчального центру на Чернігівщині: причетних викрито
20:58
Віктор Ющенко в інтерв'ю Радіо Свобода (серпень 2025 року)
Ющенко: на площах Києва мають бути пам'ятники українським князям, гетьманам, композиторам, поетам
20:44
OPINION
Переговори на Алясці закінчилися провалом для США. Але не для України та Європи
20:35
На Житомирщині під час сварки чоловік жбурнув гранату в бік дружини: вона в реанімації
20:05
OPINION
Процес остаточного краху Росії запустили зарозумілість і догматизм Путіна
20:00
Оновлено
"Епіцентр" - "Динамо" 1:4 (16.08.2025)
"Динамо" розбило "Епіцентр", "Металіст 1925" розтрощив "Олександрію", "Карпати" зіграли у нічию з "Колосом". Результати й розклад матчів 3-го туру УПЛ
19:35
Ілларіон Павлюк
Ілларіон Павлюк написав великий підлітковий роман, що є дзеркальним відображенням "Пітьми": про що він
19:34
Україна Польща
В уряді Польщі вважають, що Україна має зберегти перспективу членства в ЄС та НАТО
19:02
Ексклюзив
Володимир Горбач
Трамп викликає Зеленського до Вашингтона, щоб передати йому план Путіна, - політолог Горбач
18:51
лісові пожежі
Згоріла територія розміром із Лондон: Іспанія бореться з масштабними лісовими пожежами
18:37
Джорджа Мелоні
Трамп підтримав пропозицію Італії щодо гарантій безпеки для України без вступу до НАТО, - Мелоні
18:11
Ексклюзив
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем (США)
Сенатор Грем каже Трампу своєю заявою, що той може завершити війну і виграти Нобелівську премію миру цьогоріч, - політолог Мотиль
18:02
OPINION
Путін хоче стати Брежнєвим
17:54
Оновлено
Війна з РФ, Курахівський напрямок, Донбас
Що Путін обіцяв Трампу в обмін на передачу йому всього Донбасу: інсайди від Bloomberg, New York Times, Axios
17:26
Мін’юст планово оновлюватиме реєстри Дії: коли застосунок не працюватиме
17:02
Хабаровський суднобудівний завод звільнить 70% працівників через брак замовлень, - ЦПД
16:17
Огляд
Ілля Забарний, ПСЖ
Єврокубковий тиждень без перемог і трансфер Забарного в ПСЖ: головні новини українського спорту за тиждень
16:15
реакція соцмереж на червону доріжку перед путіним
Американські солдати у формі стелили доріжку перед Путіним: реакція соцмереж
16:15
ЗСУ
Одне біля Сіверська, друге в напрямку Костянтинівки: росіяни окупували два села на Донеччині, - ОСУВ "Дніпро"
Більше новин
Про нас

