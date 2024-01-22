Російська ППО погано прикриває Ленінградську область: ISW назвав причину

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, російська ППО в Ленінградській області, ймовірно, не готова захищатися від ударів з півдня.

Зазначається, що російські системи протиповітряної оборони у регіоні, швидше за все, розташовані для захисту від ударів із північного заходу та заходу, оскільки Росія історично створювала свою ППО в цьому районі для захисту від гіпотетичних атак НАТО.

Військові РФ зараз реформують Ленінградський військовий округ з наміром підготуватися до потенційної війни проти НАТО і, можливо, розміщують військові засоби таким чином, щоб розташувати їх вздовж кордону з членами НАТО.

Водночас українські удари в Ленінградській області можуть змусити російські сили перерозподілити системи протиповітряної оборони малої дальності уздовж очікуваних маршрутів польоту українських БПЛА для захисту потенційних цілей стратегічного значення.

На думку експертів ISW, російські війська, які використовують системи ППО малого радіуса дії, такі як "Панцир", можуть бути не в змозі охопити всі важливі потенційні цілі в Ленінградській області без залучення додаткових систем у цей район, а продовження українських ударів у глибоких тилах Росії може посилити тиск на російську ППО в цілому.