Російські пропагандисти скаржаться на перевагу українських БПЛА на фронті, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що напередодні російський мілблогер, який раніше служив інструктором підрозділу "Шторм-З", опублікував список скарг, в якому докладно описувався проблеми, з якими стикаються російські війська під час відбиття українських дронів.

Він стверджував, що ефективне та повсюдне використання українських безпілотників тепер є "провідним фактором" у здібності України на фронті.

"Мілблогер заявив, що українські штурмові групи мають перевагу FPV-дронів 3-4:1 над російськими штурмовими підрозділами, тоді як українські механізовані групи мають перевагу FPV-дронів 6-10:1 над порівнянними російськими підрозділами", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, Україна також має спеціалізовані та централізовані підрозділи безпілотників у складі існуючих українських сухопутних підрозділів, що дозволяє українським силам краще інтегрувати можливості розвідки та ударних безпілотників у базові тактичні маневри.

Натомість російським силам не вистачає централізованої та організованої системи безпілотників, а також адекватних можливостей РЕБ та електронної розвідки.

Аналітики вважають, що українські сили адаптуються та краще інтегрують нові технології у свої сили. Водночас РФ, ймовірно, буде змушена робити те саме, щоб зберегти технологічний та тактичний паритет на полі бою.