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Російські пропагандисти скаржаться на перевагу українських БПЛА на фронті, - ISW

5 червня, 2024 середа
08:01
Війна з Росією БПЛА

Російські військові пропагандисти скаржаться на переважні можливості українських безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) на полі бою

Зміст

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що напередодні російський мілблогер, який раніше служив інструктором підрозділу "Шторм-З", опублікував список скарг, в якому докладно описувався проблеми, з якими стикаються російські війська під час відбиття українських дронів.

Він стверджував, що ефективне та повсюдне використання українських безпілотників тепер є "провідним фактором" у здібності України на фронті.

"Мілблогер заявив, що українські штурмові групи мають перевагу FPV-дронів 3-4:1 над російськими штурмовими підрозділами, тоді як українські механізовані групи мають перевагу FPV-дронів 6-10:1 над порівнянними російськими підрозділами", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, Україна також має спеціалізовані та централізовані підрозділи безпілотників у складі існуючих українських сухопутних підрозділів, що дозволяє українським силам краще інтегрувати можливості розвідки та ударних безпілотників у базові тактичні маневри.

Натомість російським силам не вистачає централізованої та організованої системи безпілотників, а також адекватних можливостей РЕБ та електронної розвідки.

Аналітики вважають, що українські сили адаптуються та краще інтегрують нові технології у свої сили. Водночас РФ, ймовірно, буде змушена робити те саме, щоб зберегти технологічний та тактичний паритет на полі бою. 

  • Російське міністерство оборони заявило, що нібито вночі та вранці 2 червня відбило атаку безпілотників на два регіони. У Білгородській області зафіксовані руйнування інфраструктури.
Теги:
Росія
зброя
російська армія
ЗСУ
безпілотник
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