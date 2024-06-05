Російські пропагандисти скаржаться на перевагу українських БПЛА на фронті, - ISW
Російські військові пропагандисти скаржаться на переважні можливості українських безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) на полі бою
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Зазначається, що напередодні російський мілблогер, який раніше служив інструктором підрозділу "Шторм-З", опублікував список скарг, в якому докладно описувався проблеми, з якими стикаються російські війська під час відбиття українських дронів.
Він стверджував, що ефективне та повсюдне використання українських безпілотників тепер є "провідним фактором" у здібності України на фронті.
"Мілблогер заявив, що українські штурмові групи мають перевагу FPV-дронів 3-4:1 над російськими штурмовими підрозділами, тоді як українські механізовані групи мають перевагу FPV-дронів 6-10:1 над порівнянними російськими підрозділами", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, Україна також має спеціалізовані та централізовані підрозділи безпілотників у складі існуючих українських сухопутних підрозділів, що дозволяє українським силам краще інтегрувати можливості розвідки та ударних безпілотників у базові тактичні маневри.
Натомість російським силам не вистачає централізованої та організованої системи безпілотників, а також адекватних можливостей РЕБ та електронної розвідки.
Аналітики вважають, що українські сили адаптуються та краще інтегрують нові технології у свої сили. Водночас РФ, ймовірно, буде змушена робити те саме, щоб зберегти технологічний та тактичний паритет на полі бою.
- Російське міністерство оборони заявило, що нібито вночі та вранці 2 червня відбило атаку безпілотників на два регіони. У Білгородській області зафіксовані руйнування інфраструктури.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.29 Купівля 40.29Продаж 40.9
- EUR Купівля 43.79Продаж 44.62
- Актуальне
- Важливе