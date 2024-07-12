Російські ракети й дрони містять іноземні компоненти з 19 країн, - Костін

Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін у соцмережі Х.

"Ракети та безпілотники, які Росія використовує для щоденних атак на мирні міста і селища України, містять іноземні компоненти, вироблені щонайменше у 19 країнах світу. Це Китай, Південна Корея, Німеччина, Велика Британія, Японія, Нідерланди, Швейцарія, Тайвань, США та інші", - написав він.

За словами Костіна, у Гаазі сьогодні шукали рішення, як позбавити РФ сучасних технологій.

"Вкрай важливо розробити комплексну політику запобігання нелегальному обігу технологій та посилити механізми відповідальності для причетних до такої діяльності", - вказав він.

Генпрокурор наголосив, що частиною таких зусиль має бути криміналізація транспортування продажу, купівлі чи доставки та інших дій, завдяки яким технологічні товари надходять підсанкційним особам.

"Ми високо цінуємо роботу Disruptive Technology Strike Force, створеної Міністерством юстиції та Міністерством торгівлі США, а також санкції, запроваджені ЄС, США, Великою Британією та Японією щодо товарів подвійного призначення та сучасних технологій, які може використовувати російська оборонна промисловість. Ми також вітаємо 14-й пакет санкцій ЄС, який обмежує експорт дев'яти додаткових товарів подвійного призначення та передових технологій і запроваджує суворіші обмеження щодо 61 суб'єкта господарювання, заснованого в росії та третіх країнах", - додав Костін.