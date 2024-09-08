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Російським полоненим заборонили телефонувати додому

Марія Науменко
8 вересня, 2024 неділя
13:43
Війна з Росією Полонені російські військові сидять у камері української в'язниці

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російським полоненим дозволяють писати додому листи, але права на дзвінки вони не мають

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Про це він заявив в етері телемарафону "Єдині новини".

За словами Лубінця, в Україні діють чотири спецтабори для російських військовополонених, умови яких відповідають Женевським конвенціям. Він підкреслив, що Україна дотримується міжнародних стандартів, на відміну від Росії.

"На жаль або на щастя, ми не можемо себе поводити як росіяни", - зауважив омбудсмен, додавши, що Женевська конвенція для України не пусті слова.

Він зазначив, що росіяни не мають права телефонувати додому, адже Женевська конвенція дозволяє лише листування.

"Станом на зараз нам повідомлено, що в росіян зберігається можливість писати листи, але права на здійснення телефонних дзвінків у них уже немає", - пояснив Лубінець.

Також омбудсмен висловив стурбованість зростанням кількості випадків убивства українських військових, які здаються в полон. Ці факти фіксують як правоохоронні органи, так і міжнародні організації.

  • У середу, 4 вересня, українські воїни взяли в полон групу російських терористів у населеному пункті Максимільянівка.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
полонені
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