Українські воїни поповнили обмінний фонд неподалік Курахового

Про це пише DeepState.

Населений пункт Максимільянівка не перебуває під російським контролем, як і сусідня Георгіївка. Проте загарбники періодично "забігають" у село на околицях Курахового.

Цього разу бійці з 46-ї ОАеМБр (окремої аеромобільної бригади) провели вдалу роботу для поповнення обмінного фонду. Наші бійці взяли в полон групу російських терористів (близько 9 осіб), які зуміли прорватись у Максимільянівку.