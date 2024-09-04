Українські воїни поповнили обмінний фонд неподалік Курахового
У середу, 4 вересня, українські воїни взяли в полон групу російських терористів у населеному пункті Максимільянівка
Про це пише DeepState.
Населений пункт Максимільянівка не перебуває під російським контролем, як і сусідня Георгіївка. Проте загарбники періодично "забігають" у село на околицях Курахового.
Цього разу бійці з 46-ї ОАеМБр (окремої аеромобільної бригади) провели вдалу роботу для поповнення обмінного фонду. Наші бійці взяли в полон групу російських терористів (близько 9 осіб), які зуміли прорватись у Максимільянівку.
- З боку противника спостерігається різка активізація на Вугледарському, Покровському та Курахівському напрямках.
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