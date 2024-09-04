На Покровському напрямку підрозділам ЗСУ загрожує оперативне оточення,- військовий експерт Снєгирьов

Про це повідомив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов у етері телеканалу "Еспресо".

"Складна ситуація в районі Невельського, де підрозділи Збройних Сил України опинилися під загрозою оперативного оточення, і скоріш за все, наразі прийняте рішення про виведення підрозділів Сил оборони з метою уникнення втрат особового складу. Також на Вугледарському напрямку за останню добу росіяни завдавали ударів по флангах українського угруповання, з метою створення оперативного оточення в районі Вугледара. Це досить серйозна проблема", - зазначив він.

За джерелами, наближеними до Головного управління розвідки Міністерства оборони, чисельність російського угруповання на Покровському напрямку становить від 70 до 80 тисяч особового складу, заявив Снєгирьов.

"Основне завдання окупантів — взяти не тільки Покровськ, але й агломерації цих міст: Мирноград, Покровськ і Селидове. Це великі промислові міста, і вирішуються одночасно декілька питань. Перше — військова складова: вихід до адмінкордонів з Дніпропетровською областю і взяття під безпосередній контроль локацій Збройних Сил України, а це траса Покровськ-Костянтинівка 05.04. Траса Покровськ-Карлівка вже перебуває під контролем окупантів, як і сам населений пункт Карлівка. Вирішуються й економічні питання, зокрема, це поклади коксівного вугілля, найбільші в Європі. Це єдиний район, де Україна має можливість видобутку коксівного вугілля, необхідного для української металургії. Окупант прекрасно розуміє, що без коксівного вугілля будуть великі проблеми української металургії, в першу чергу, металургійних підприємств Дніпропетровської та Запорізької областей, що створює додаткові проблеми для української металургії, соціальне напруження на контрольованих ЗСУ територіях", - пояснив він.

За словами Снєгирьова, вирішується також інформаційне та політичне питання.

"Можливість виходу на кордони Дніпропетровської області буде подана Путіним як часткове виконання плану так званої спеціальної військової операції. Нагадаю, 30 вересня 2022 року Путін підписав указ про включення так званої ДНР до складу Російської Федерації у рамках адмінкордонів Донецької області. Відповідно, не випадково Покровський напрямок вважається ключовим. Тобто ці три складові будуть грати основну роль у подальших планах російських окупантів, але головне — наскільки українська сторона буде готова", - резюмував він.