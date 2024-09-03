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З початку доби на фронті відбулося 118 боєзіткнень, майже половина атак - на Курахівському та Покровському напрямках

Ольга Бабишена
3 вересня, 2024 вiвторок
17:23
Війна з Росією ЗСУ війна фронт

З початку доби вівторка, 3 вересня, російські окупанти здійснили 118 атак на українські позиції: найбільше боєзіткнень відбулося на Курахівському та Покровському напрямках

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Про це інформує Генштаб у зведенні станом на 16:00. 

Від російських артилерійських обстрілів продовжують потерпати прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини – постраждали населені пункти Карповичі, Покровка, Порозок, Дмитрівка, Сопич, Бобилівка, Велика Писарівка та Бояро-Лежачі. Під авіаудари потрапили Есмань, Усок та Юнаківка. Також російська авіація скинула 24 КАБи на територію Курської області РФ. Били окупанти по Курщині також з РСЗВ та ствольної артилерії.

Ситуація по напрямках 

Сьогодні на Харківському напрямку російські терористи двічі штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. На даний час бій триває.

Чотири рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми поблизу Глушківки, Синьківки та Берестового. 

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Твердохлібове, Дружелюбівка, Новосадове, Греківка, Невське, Торське та Терни. З початку доби на цьому напрямку українські воїни уже відбили вісім з 16 ворожих атак. Бої тривають. Біля Петропавлівки і Борової впали дев’ять ворожих авіабомб.

Тривають бої на Сіверському напрямку, супротивник тричі атакував поблизу Верхньокам’янського, Виїмки та Спірного. Наші оборонці відбили всі атаки.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили чотири штурмових дії поблизу Андріївки та Часового Яру. Біля останнього три боєзіткнення продовжуються. Ворог активно застосовує авіацію, скинувши на райони населених пунктів Ступочки та Біла Гора чотири КАБи. По Григорівці двічі бив НАРами.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак на даний час добігла семи. Ворог атакує біля населених пунктів Неліпівка та Торецьк. Наші захисники дають гідну відсіч, всі атаки зупинено. Авіація агресора завдала бомбардувань по районах Дачного, Костянтинівки, Диліївки і Торецька.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 31 спробу атакувати наших захисників в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Миролюбівки, Михайлівки та Зеленого Поля. Сили оборони стримуючи ворожий натиск, вже відбили 21 атаку противника, десять боєзіткнень ще тривають. Основні зусилля окупанти прикладають біля Новогродівки і Михайлівки, де зафіксовано 11 та 9 боєзіткнень відповідно.

Найбільше боїв сьогодні на Курахівському напрямку, де загарбники 37 разів атакували наші підрозділи – найактивніше намагаються просунутися в районах Українська, Костянтинівки і Георгіївки. П’ять боїв ще тривають.

На Времівському напрямку загарбники вісім разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу Вугледара, Водяного та Костянтинівки. Атаки відбито.

На Оріхівському напрямку зазнав удару 20 НАРами район села П’ятихатки. Також окупанти провели п’ять атак біля Роботиного, Малої Токмачки і Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку відбито одну ворожу атаку. По Миколаївці загарбники випустили 40 некерованих авіаракет.

На інших напрямках, на даний час, ворог активних дій не веде.

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Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
Куп'янськ
Покровськ
Курськ
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