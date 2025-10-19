Російський дрон вбив літнього чоловіка на Херсонщині
У неділю, 19 жовтня, російська загарбницька армія атакувала селище Козацьке на Херсонщині. Внаслідок обстрілу загинув літній чоловік
Про це інформує Херсонська обласна прокуратура.
За даними слідства, інцидент стався близько 10:00. Військові армії РФ атакували селище за допомогою БПЛА.
"Травми, несумісні з життям, отримав 71-річний чоловік, який перебував на вулиці", - йдеться у повідомленні.
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
Прокурори разом зі слідчими продовжують документувати воєнні злочини, скоєні військовими ЗС РФ.
- У суботу ввечері, 18 жовтня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. На Дніпровщині ворог поцілив по трьох багатоповерхівках, 10 людей поранено.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.96
- EUR Купівля 48.41Продаж 49.12
- Актуальне
- Важливе