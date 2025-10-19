Російський дрон вбив літнього чоловіка на Херсонщині

Про це інформує Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, інцидент стався близько 10:00. Військові армії РФ атакували селище за допомогою БПЛА.

"Травми, несумісні з життям, отримав 71-річний чоловік, який перебував на вулиці", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори разом зі слідчими продовжують документувати воєнні злочини, скоєні військовими ЗС РФ.