Росія запустила ударні дрони по Україні ввечері 18 жовтня: напрямки руху

Про це повідомляють Повітряні сили.

О 18:44 БПЛА фіксували на півночі Чернігівщини курсом на Чернігів. Також декілька дронів рухались на межі Чернігівщини та Сумщини.

О 18:57 безпілотник прямував на Чернігівщині курсом на Ніжин.

О 20:07 БПЛА курсував з Чернігівщини на Сумщину, зокрема на Роменський район.

