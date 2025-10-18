Росія запустила ударні дрони по Україні ввечері 18 жовтня: напрямки руху
У суботу ввечері, 18 жовтня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 18:44 БПЛА фіксували на півночі Чернігівщини курсом на Чернігів. Також декілька дронів рухались на межі Чернігівщини та Сумщини.
О 18:57 безпілотник прямував на Чернігівщині курсом на Ніжин.
О 20:07 БПЛА курсував з Чернігівщини на Сумщину, зокрема на Роменський район.
Новина доповнюватиметься...
