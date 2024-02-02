Російський літак упустив авіабомбу на окуповану Луганщину, - ЗМІ
1 лютого на російському літаку сталось позаштатне сходження авіаснаряду над територією окупованої Луганщини, зокрема в місті Зимогір'я
Про це повідомляє російський телеграм-канал ASTRA з посиланням на джерела.
"За даними ASTRA, 1 лютого у місті Зимогір'я Луганської області на вулиці Пархоменко наші боєприпаси, імовірно, ФАБ-500", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що жителів вулиці евакуювали.
Огляд та вивіз боєприпасу проходитиме сьогодні, 2 лютого, за даними джерел.
- Випадки падіння авіаційних боєприпасів на підконтрольній території Росії під час атак на Україну, ймовірно, пояснюються неадекватною підготовкою та втомою екіпажу під час виконання таких місій.
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