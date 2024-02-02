Російський літак упустив авіабомбу на окуповану Луганщину, - ЗМІ

Про це повідомляє російський телеграм-канал ASTRA з посиланням на джерела.

"За даними ASTRA, 1 лютого у місті Зимогір'я Луганської області на вулиці Пархоменко наші боєприпаси, імовірно, ФАБ-500", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жителів вулиці евакуювали.

Огляд та вивіз боєприпасу проходитиме сьогодні, 2 лютого, за даними джерел.