Росію поступки не зупинять, - польський дипломат Ціхоцький

Таку думку в етері Еспресо висловив Бартош Ціхоцький, надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні у 2019-2023 рр., в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.



"Це не російсько-українська війна, а російська війна проти системи міжнародних відносин, проти системи міжнародної безпеки, яка була створена внаслідок закінчення Холодної війни не на користь Росії. Потім ще поширилися Європейський Союз та НАТО, Росія опинилась на периферії, на якій не зацікавлена бути, вона намагається повернутися до центру в міжнародних відносинах і робить це шляхом злочинної агресії, повномасштабної війни. Зараз нам треба робити все, щоб на Заході перемогла думка про те, що Росію поступки не зупинять. Якщо ми дамо діяти політикам, які будуть указувати, що Україна неважлива, Польща неважлива, держави Балтії неважливі, давайте домовлятися з Росією, то Росія не зупиниться", - прокоментував Ціхоцький.

На його думку, Росію треба зупиняти санкціями, її треба "переконати" на фронті, на "нулі" на сході та півдні України, що воєнними інструментами вона своєї цілі не досягне. І здається, що ми наближаємося до цього моменту, адже Росія після здобутків 2022 року змогла зайняти 1% території України, а втрачає тисячі й тисячі військових і поки що не контролює Покровськ та інші точки на сході України.

"Росія навіть не спроможна сприйняти такий тягар. З Афганістану вона пішла після втрати 20 тисяч військових. В Україні вона втратила вже понад двісті тисяч, якщо не рахувати поранених. Ніяка держава не спроможна безкінечно продовжувати таку війну. Через пару тижнів чи місяців ми будемо в ситуації, коли російська агресія проти України триватиме стільки, скільки Велика Вітчизняна війна в 1940-х. Треба набратися терпеливості, переосмислити деякі речі", - зауважив дипломат.