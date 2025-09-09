Путін казав американцям, що захопить весь Донбас за 3-4 місяці, - Зеленський

Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтервʼю ABC News.

"Це він казав американцям, і Білому дому, і представнику президента Трампа Віткоффу: він казав, що візьме Донбас за 2, 3 максимум 4 місяці, максимум до кінця року. Він не візьме. Ціна – роки і мільйон людей. А якщо не роки, а швидше, то більше людей: не мільйон, а 2 мільйони трупів. Ось ціна цього", – сказав український лідер.

Також він назвав маніпуляціями повідомлення, що РФ завоювала 70% території Донбасу за 3 роки.

"Після першої окупації, коли він захопив Крим без бою і третину Донбасу, він захопив тоді. Після початку повномасштабної війни вони захопили біля 30% Донецької області, не всього Донбасу. І ми контролюємо зараз повністю 30% – 32%, якщо бути точним. Тобто третина була взята 10 років тому", – пояснив Зеленський.

Президент наголосив: від початку лютого 2022 року росіяни захопили 30% Донбасу.

"Це багато, так, але він втратив мільйон людей", – додав він.

