"Добропілля йде шляхом Покровська та Мирнограда": журналістка Бірюкова про ситуацію у прифронтових містах Донеччини

Про це в етері Еспресо розповіла журналістка ТК "Орбіта" та інтернет-видання "Свої" Наталя Бірюкова.

"У Покровську зараз залишається близько 1300 людей, однак у місті рік нема електрики, газопостачання та три роки відсутнє централізоване водопостачання. Свого часу було зроблено дуже багато свердловин, з яких зараз містяни, які залишаються, беруть воду. Питної води у Покровську нема, бо останню свердловину, яку обслуговували комунальнику, ворог зруйнував 2-3 тижні тому. У місті працює одна крамничка. Ще взимку говорили, що не залишилося будівлі, яка б не була пошкоджена. Евакуаційні екіпажі з другої половини липня вже не можуть заїжджати в місто. А ті люди, що евакуюються, виходять пішки до певних міст, де їх забирають та везуть до хабів ", - прокоментувала журналістка.

За її словами, така ж сама ситуація і в Мирнограді, де залишається близько 2000 мешканців. З місцевих пабліків можна бачити, що місто зазнає дуже суттєвих обстрілів, майже все палає.

"У Добропіллі залишається близько 1500 мешканців. Місяць тому це було місто, де ще перебувало дуже багато людей, серед них і ті, які приїжджали з Покровська та Мирнограда. Зараз Добропілля щодня під обстрілами. У місті майже ніде немає електрики, води, газопостачання. Дуже не хотілося так казати, але місто йде шляхом Покровська та Мирнограда", - резюмувала Бірюкова.

