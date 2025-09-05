Ефективність бойових дій поблизу Добропілля вплине на характер подальших дій навколо Покровська, - Згурець

Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.



"У напрямку Покровська і надалі концентруються ворожі сили, тому що без захоплення Покровська та Мирнограда противнику неможливо рухатися до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Зараз тут зосереджуються сили й з українського боку, перекинуті наші резерви, зокрема з Сумської області, Курщини - штурмовий полк "Скеля", який вибиває окупантів з окремих населених пунктів. Але і РФ за останній час перекинула низку своїх військових частин, серед них - 3 чи 4 бригади морської піхоти, десантно-штурмові війська, які якраз скеровуються зі східного флангу на утримання східної ділянки поблизу Добропілля. Там із заходу відбуваються контратаки наших військ, а зі сходу – загарбник перекидає сили та намагається утримати цю ділянку", - прокоментував військовий експерт.





На його думку, від основних бойових дій під Добропіллям залежатиме багато що. Якщо ворогу вдасться продавити цю ділянку, тоді він з півночі може здійснювати просування на Покровськ, унеможливлюючи логістику та розвиваючи атакуючі дії у напрямку Дружківки. Подібна ситуація створюватиме загрози ще для однієї ділянки.



"У цьому напрямку контратакуючі дії української сторони зі сходу сковують значні ворожі сили. Фактично все буде залежати від того, наскільки далі ефективність наших контратак зможе пересилити війська противника, які там сконцентровані. Де-факто в окупантів зараз більше особового складу. Значною мірою все буде залежати від майстерності наших командирів та відданості військових, зокрема зі штурмових військ, які демонструють дива на полі бою. Розуміємо, що окрім напрямку з півночі до Добропілля, ворог намагається заходити в Покровськ, де його вибивають. Але навколо Покровська зберігається напівоточення. Однак ефективність бойових дій поблизу Добропілля певним чином вплине на характер подальших дій навколо самого Покровська", - резюмував Згурець.