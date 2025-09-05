З початку доби на фронті зафіксували 103 бої, 26 з них - на Покровському напрямку

Про це йдеться в зведенні Генштабу станом на 16:00.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбулося чотири бойові зіткнення, з яких два тривають. Крім того, ворог завдав вісім авіаударів, скинувши 12 керованих авіабомб, а також здійснив 136 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню. Водночас українські підрозділи здійснювали активні дії та мали успіх на окремих ділянках.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили одну атаку ворожих військ, ще одне бойове зіткнення триває дотепер. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанська.

На Куп’янському напрямку російські окупанти шість разів без успіху намагалися прорвати нашу оборону.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українських підрозділів. Чотири бойові зіткнення тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три атаки, ще чотири бойові зіткнення тривають.

На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій у районах Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки. Один бій досі триває.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 19 атак противника, сім бойових зіткнень тривають.

На Новопавлівському напрямку наші воїни відбили 15 ворожих штурмів, ще шість атак тривають.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили одну атаку загарбників у бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку авіація агресора завдала авіаудару в районі Ольгівки.

На Краматорському та Гуляйпільському напрямках ворог наступальних дій не проводив.