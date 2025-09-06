Армія РФ за добу війни в Україні втратила 960 військових, 39 артсистем та 2 танки
Протягом доби 5 вересня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 960 військових. Також українські захисники знищили 39 артилерійських систем та 2 танки ворога
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1087180 (+960) осіб;
- танків – 11161 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 23243 (+0) од;
- артилерійських систем – 32474 (+39) од;
- РСЗВ – 1480 (+0) од;
- засоби ППО – 1217 (+1) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 341 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56523 (+256);
- крилаті ракети – 3686 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 60950 (+119);
- спеціальна техніка – 3957 (+1).
В Генштабі додали, що дані уточнюються.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.5
- EUR Купівля 47.94Продаж 48.61
- Актуальне
- Важливе