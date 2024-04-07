Розвідка Британії пояснила причини зменшення втрат і кількості атак росіян на фронті
Протягом березня середньодобова кількість втрат армії РФ на війні з Україною порівняно з лютим зменшилася до 913 осіб. Це пов'язано зі зниженням активності наступальних операцій окупантів
Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.
Зазначається, що середньодобова кількість втрат росіян (убитими і пораненими) в Україні протягом березня 2024 року скоротилася на 74 особи за добу - до 913.
У розвідці вважають, що зменшення втрат відповідає меншій кількості зареєстрованих атак за останній місяць.
"Зменшення російських наступальних операцій, швидше за все, відображає низку факторів: період відпочинку та переоснащення після захоплення Авдіївки та намір зменшити сповіщення про загибель під час виборів у Росії", - зазначають у британському міноборони.
На початку вторгнення війська РФ російські війська в день втрачали в середньому 658 осіб. У 2023 році ця цифра зросла до 693, а у першому кварталі 2024 року - до 913.
У британському відомстві припускають, що таке зростання свідчить про залежність Росії від масових втрат для підтримання тиску на українські позиції на фронті.
- За даними Генштабу ЗСУ, станом на 7 квітня втрати серед живої сили російської армії сягнули 447 510 осіб.
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