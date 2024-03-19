Розвідка Британії розповіла, навіщо Шойгу відвідав командний пункт Чорноморського флоту РФ у Криму
Успіх України в проведенні морської ударної кампанії привів до візиту міністра оборони Росії Сергія Шойгу на командний пункт Чорноморського флоту до Криму 17 березня
Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.
Зазначається, що Шойгу отримав оновлену інформацію про українські операції та обговорив ефективність військово-морських сил. За даними міноборони Росії, він оголосив про нові заходи для підрозділів ЧФ щодо зниження загрози з боку безпілотних літальних апаратів та безпілотних надводних апаратів.
Водночас британська розвідка додає, що особлива увага приділялася проведенню щоденних навчань щодо забезпечення готовності до боротьби дронами, щоб дати можливість екіпажам кораблів швидко відбивати атаки вдень і вночі.
Шойгу також наказав оснастити невстановлені об'єкти додатковою великокаліберною зброєю для посилення їхнього захисту.
Експерти міноборони Британії припускають, що російський ВМФ вдався до обмеження своїх операцій у східній частині Чорного моря, оскільки його втрати зростають, а сприйняття загрози зростає.
"Оскільки Україна продовжує шукати можливості для завдання ударів на відстані, російське міністерство оборони було змушене активізувати зусилля зі збереження свого флоту у Чорному морі", - наголошують у британському відомстві.
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу у неділю, 17 березня, відвідав командний пункт Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі, де проінспектував роботу військових.
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