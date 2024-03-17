Шойгу прибув у окупований Крим: наказав підвищувати "живучість кораблів" і порадив, як захищатися від українських атак

Про це повідомили в міноборони РФ.

Зазначається, що Шойгу заслухав доповіді командування флотом та офіцерів штабу щодо поточної обстановки та поставив завдання "як у денний, так і в нічний час проводити постійні тренування з відбиття терористичних атак супротивника" а також "підвищувати живучість кораблів і суден та захищеність об'єктів інфраструктури в зоні відповідальності флоту".

"Щодня необхідно проводити тренування з особовим складом. Тренування з відбиття повітряної атаки та атаки безекіпажними катерами. Проводити вдень та вночі, щоб у нас усі екіпажі були готові", - сказав російський міністр оборони.

Крім того, він доручив встановити додаткові вогневі засоби, великокаліберні кулеметні стрілецькі комплекси для ураження безпілотників.

Шойгу також проінспектував хід будівництва нового військового госпіталю росіян в окупованому Севастополі.