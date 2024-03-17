Шойгу прибув у окупований Крим: наказав підвищувати "живучість кораблів" і порадив, як захищатися від українських атак
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу у неділю, 17 березня, відвідав командний пункт Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі, де проінспектував роботу військових
Про це повідомили в міноборони РФ.
Зазначається, що Шойгу заслухав доповіді командування флотом та офіцерів штабу щодо поточної обстановки та поставив завдання "як у денний, так і в нічний час проводити постійні тренування з відбиття терористичних атак супротивника" а також "підвищувати живучість кораблів і суден та захищеність об'єктів інфраструктури в зоні відповідальності флоту".
"Щодня необхідно проводити тренування з особовим складом. Тренування з відбиття повітряної атаки та атаки безекіпажними катерами. Проводити вдень та вночі, щоб у нас усі екіпажі були готові", - сказав російський міністр оборони.
Крім того, він доручив встановити додаткові вогневі засоби, великокаліберні кулеметні стрілецькі комплекси для ураження безпілотників.
Шойгу також проінспектував хід будівництва нового військового госпіталю росіян в окупованому Севастополі.
- Нагадаємо, вночі 5 березня українські морські дрони знищили патрульний корабель воєнно-морського флоту РФ "Сергій Котов" у тимчасово окупованому Криму. Серед екіпажу є загиблі та поранені.
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