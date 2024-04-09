Розвідка РФ звинуватила США у вербуванні ув'язнених "головорізів з наркокартелів Мексики та Колумбії" для відправки в Україну
У Росії звинуватила США у вербуванні ув'язнених "головорізів з наркокартелів Мексики та Колумбії", які будуть воювати проти РФ на боці України
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки РФ, інформує РІА "Новости".
Російське відомство заявляє, що американські ПВК почали вербувати представників мексиканських та колумбійських наркокартелів, які відбувають покарання у в'язниці, для участі у війні в Україні на боці Києва.
Першу партію головорізів планується закинути в зону бойових дій уже влітку, бандформування складатиметься з кількох сотень мексиканців та колумбійців, кажуть у відомстві.
- Також сьогодні, 9 квітня, слідчий комітет РФ повідомив, що теракту у "Крокус Сіті хол" причетна українська нафтогазова компанія Burisma Holdings, яку пов'язують з сином президента США Джо Байдена.
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