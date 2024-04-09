Розвідка РФ звинуватила США у вербуванні ув'язнених "головорізів з наркокартелів Мексики та Колумбії" для відправки в Україну

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки РФ, інформує РІА "Новости".

Російське відомство заявляє, що американські ПВК почали вербувати представників мексиканських та колумбійських наркокартелів, які відбувають покарання у в'язниці, для участі у війні в Україні на боці Києва.

Першу партію головорізів планується закинути в зону бойових дій уже влітку, бандформування складатиметься з кількох сотень мексиканців та колумбійців, кажуть у відомстві.