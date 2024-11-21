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РСЗВ, 50 артсистем, 8 танків і 1510 військових: втрати РФ за добу війни в Україні
Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1510 військовослужбовців. Сили оборони знищили 8 танків і 57 безпілотників
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 727 250 (+1510) осіб,
- танків ‒ 9398 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19 143 (+24) од,
- артилерійських систем – 20 731 (+50) од,
- РСЗВ – 1253 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1003 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 259 (+57),
- крилаті ракети ‒ 2756 (+0) од,
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29 745 (+97) од,
- спеціальна техніка ‒ 3674 (+0) од.
Дані уточнюються.
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