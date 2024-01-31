"Санкцій боятися вже нічого": Путін наказав російським банкам заходити на ТОТ України

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція РИА Новости.

За словами Путіна, російським банкам треба активніше заходити на окуповані території України, оскільки західні санкції вже запроваджено і їх не боятися нічого.

"Що стосується банків, то боятися нічого. Все те, чого боялися раніше, санкцій, все вже сталося, чогось боятися. Треба заходити на ці території активніше і працювати там. Звертаюся і до великих наших фінансових установ", - сказав Путін.