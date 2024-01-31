"Санкцій боятися вже нічого": Путін наказав російським банкам заходити на ТОТ України
Російський диктатор Володимир Путін закликав банки РФ активніше працювати на тимчасово окупованих територіях України
Про це повідомляє російська пропагандистська агенція РИА Новости.
За словами Путіна, російським банкам треба активніше заходити на окуповані території України, оскільки західні санкції вже запроваджено і їх не боятися нічого.
"Що стосується банків, то боятися нічого. Все те, чого боялися раніше, санкцій, все вже сталося, чогось боятися. Треба заходити на ці території активніше і працювати там. Звертаюся і до великих наших фінансових установ", - сказав Путін.
- 24 січня повідомлялося, що Кремль погрожує окупаційній владі тимчасово окупованих територій України зменшити фінансування, якщо на "виборах" президента РФ буде низька явка.
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