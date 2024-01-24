РФ погрожує зменшити фінансування псевдовладі на ТОТ в разі низької явки людей на "виборах", - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

На ТОТ прибувають "волонтери" та політтехнологи з метою фальсифікувати процес "виборів" та створити імітацію повноцінного голосування.

"Волевиявлення", яке має відбутись у березні 2024 року, має продемонструвати нібито підтримку окупації з боку місцевих. Проте традиційно ажіотажу навколо цього фарсу на ТОТ немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що окупанти дозволили брати участь у "виборах" без паспорта РФ й розтягнули цей процес, аби приховати низьку явку людей.

"Також ворог готується до завезення бюджетників, та організацію каруселей. Проте у Кремлі вже попередили гауляйтерів, що провал явки цього разу призведе до зниження фінансування й "кадрових рішень", - додали в ЦНС.