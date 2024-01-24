РФ погрожує зменшити фінансування псевдовладі на ТОТ в разі низької явки людей на "виборах", - Спротив
Кремль погрожує окупаціній владі тичасово окупованих територій України зменшити фінансування, якщо на "виборах" президента РФ буде низька явка
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
На ТОТ прибувають "волонтери" та політтехнологи з метою фальсифікувати процес "виборів" та створити імітацію повноцінного голосування.
"Волевиявлення", яке має відбутись у березні 2024 року, має продемонструвати нібито підтримку окупації з боку місцевих. Проте традиційно ажіотажу навколо цього фарсу на ТОТ немає", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що окупанти дозволили брати участь у "виборах" без паспорта РФ й розтягнули цей процес, аби приховати низьку явку людей.
"Також ворог готується до завезення бюджетників, та організацію каруселей. Проте у Кремлі вже попередили гауляйтерів, що провал явки цього разу призведе до зниження фінансування й "кадрових рішень", - додали в ЦНС.
- ЦВК Росії 11 грудня призначила так звані вибори президента на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
- 18 січня ЦНС повідомляв, що росіяни почали відправляти на тимчасово окуповані території України пропагандистів на тлі майбутніх виборів президента в РФ.
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