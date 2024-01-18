Окупанти напередодні виборів у РФ відправляють на ТОТ пропагандистів, - Спротив
Росіяни почали відправляти на тимчасово окуповані території України пропагандистів на тлі майбутніх виборів президента в РФ
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Відомо, що на ТОТ Херсонщини прибув пропагандист Скотт Ріттер, якого визнав винним у педофілії американський суд у 2011 році. Мета його візиту - дискредитувати Україну та її союзників. У ЦНС зазначили, що його супроводжуватимуть співробітники головного розвідувального управління генштабу РФ (ГРУ).
"Водночас окупаційна адміністрація отримала списки "лояльних журналістів", яким вона має надавати супровід і виконувати їхні будь-які забаганки. Тобто турне російських агентів впливу з Заходу буде продовжуватися", - розповіли в ЦНС.
- 18 січня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни влаштували "єдиний день підписів" на підтримку висування Путіна в президенти РФ.
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