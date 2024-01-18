Окупанти напередодні виборів у РФ відправляють на ТОТ пропагандистів, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Відомо, що на ТОТ Херсонщини прибув пропагандист Скотт Ріттер, якого визнав винним у педофілії американський суд у 2011 році. Мета його візиту - дискредитувати Україну та її союзників. У ЦНС зазначили, що його супроводжуватимуть співробітники головного розвідувального управління генштабу РФ (ГРУ).

"Водночас окупаційна адміністрація отримала списки "лояльних журналістів", яким вона має надавати супровід і виконувати їхні будь-які забаганки. Тобто турне російських агентів впливу з Заходу буде продовжуватися", - розповіли в ЦНС.