Окупанти влаштували на Луганщині "єдиний день підписів", аби створити імітацію підтримки Путіна, - Спротив
На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни влаштували "єдиний день підписів" на підтримку висування Путіна у президенти РФ
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що окупанти "зігнали" до так званого пункту збору підписів працівників бюджетних організацій, аби створити імітацію підтримки окупації з боку більшості населення регіону.
"Збір підписів проводять "волонтери", яких Кремль завіз із РФ. Самі вибори не викликають значного інтересу у місцевого населення. Відтак ворог вимушений розтягнути "виборчий процес" на чотири дні, й дозволити "голосувати" за місцем проживанням, аби приховати відсутність явки на дільницях", - йдеться у повідомленні.
- 1 січня повідомлялося, що росіяни на тимчасово окупованих територіях за допомогою військових збирають підписи на підтримку кандидата у президенти РФ Володимира Путіна.
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