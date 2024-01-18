Окупанти влаштували на Луганщині "єдиний день підписів", аби створити імітацію підтримки Путіна, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що окупанти "зігнали" до так званого пункту збору підписів працівників бюджетних організацій, аби створити імітацію підтримки окупації з боку більшості населення регіону.

"Збір підписів проводять "волонтери", яких Кремль завіз із РФ. Самі вибори не викликають значного інтересу у місцевого населення. Відтак ворог вимушений розтягнути "виборчий процес" на чотири дні, й дозволити "голосувати" за місцем проживанням, аби приховати відсутність явки на дільницях", - йдеться у повідомленні.