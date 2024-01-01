Окупанти змушують жителів ТОТ ставити підписи на підтримку кандидата в президенти РФ Путіна, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

З метою створення ілюзії підтримки жителів тимчасово окупованих територій, РФ збирає підписи на підтримку кандидата Володимира Путіна, який офіційно є міжнародним злочинцем.

"Підписи збирають "волонтери", які обходять будинки місцевих у супроводі російських військових. Проте попри примусовість процесу, організацію збору серед працівників "держустанов", наразі ворог зібрав аж 5 тис. підписів", - зазначається в повідомленні.

Центр національного спротиву закликає ігнорувати такі ініціативи окупантів та не брати участі у "виборах".

Що відомо про президентські вибори в РФ

8 грудня Путін оголосив про намір балотуватись у президенти РФ у 2024 році. Вибори президента вперше будуть багатоденними, їх проводитимуть з 15 по 17 березня.

Пізніше ЦВК Росії призначила так звані вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту рішуче засудити намір Росії провести президентські вибори на ТОТ і накласти санкції на усіх причетних до їх організації та проведення.